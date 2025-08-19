SD Huesca
El ex del Huesca Kevin Carlos se marcha al Niza francés y dejará dinero en el club oscense
El traspaso se ha efectuado por 6 millones de euros desde el Basilea suizo y el conjunto altoaragonés percibirá 159.000 euros por derechos formativos
El exdelantero de la SD Huesca Kevin Carlos emprende una nueva aventura en su carrera después de haber rendido a un gran nivel en Suiza y se marcha al Niza francés por 6 millones de euros procedente del Basilea. Su temporada pasada en la liga del país helvético no pasó desapercibida después de anotar 13 goles en la Superliga suiza y ha llamado la atención del club de la costa azul francesa que este año jugará la Europa League.
Sus dos temporadas en Suiza han destapado el potencial del punta hispano-nigeriano en las que ha anotado 27 goles entre el Yverdon Sport y el Basilea y este año da el salto a una de las cinco grandes ligas europeas. Kevin Carlos tendrá que ocupar el lugar de Evann Guessand, que se ha marchado al Aston Villa por 35 millones de euros, y su principal competidor será Terem Moffi que parte con cierta ventaja al estar más asentado en el club francés.
En el año 2023, la SD Huesca decidió traspasar al delantero por 590.000 euros, pero con este fichaje por el Niza, el conjunto oscense volverá a percibir una compensación económica de 159.000 euros debido a que le corresponde un 2,6% de este acuerdo por derechos de formación del jugador. Una pequeña cantidad que permite a la entidad oscense seguir saneando sus cuentas.
