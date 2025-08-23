SD Huesca
Sergi Enrich da los tres puntos al Huesca contra el Mirandés (0-1)
El conjunto altoaragonés consigue la primera victoria del curso en Mendizorroza y los oscenses ya suman cuatro puntos de seis
La SD Huesca celebra su primera victoria del curso gracias a un solitario gol del exzaragocista Sergi Enrich que da los tres puntos al equipo oscense frente al CD Mirandés (0-1). Un Huesca sin muchos alardes ofensivos, pero con un bloque defensivo sin fisuras, supo aprovechar las debilidades de un renovado cuadro jabato y el delantero balear aprovechó una buena jugada hilada entre Liberto y Kortajarena para mandar el balón al fondo de las mallas antes de la media hora de juego. Este triunfo coloca al club altoaragonés en la zona alta con cuatro puntos de seis posibles tras el empate en el debut liguero contra el Leganés.
El encuentro no empezó cómodo para los de Sergi Guilló porque el Mirandés buscó protagonismo pero el Huesca maniató al cuadro de Fran Justo que dio paso a minutos de poco ritmo y tanteo, con mucho centro del campo y pocas áreas. Rozando la media hora de juego Sergi Enrich culminó en gol una jugada colectiva que inició él mismo; llegó el balón a Liberto quién lo llevó hacia el área por la banda dercha, habilitó a Kortajarena y Enrich no falló en el área, después de un fantástico pase del vasco.
Le costó recuperarse al Mirandés del golpe que se encontró a un Huesca rocoso y solo en el tiempo añadido, los jabatos lanzaron a portería, pero sin éxito para el uruguayo Gonzalo Petit, que estaba en posición de fuera de juego. Fran Justo intentó proponer en la segunda parte, metiendo a Carlos Fernández y Álex Cardero al campo, los últimos en llegar al equipo, pero estos cambios dieron muy poco a los locales. Jorge Pulido, con un cabezo afortunado, estuvo a punto de anotar el segundo, pero su remate acabó siendo repelido por el meta rival.
En los instantes finales, apenas se acercaron los jabatos a la portería de Dani Jiménez, aunque en el 88 Carlos Fernández tuvo en sus botas el empate, sin embargo estuvo rápido el portero visitante para evitarlo y el equipo altoaragonés se dedicó a jugar con el tiempo a su favor para celebrar el triunfo en Mendizorroza.
FICHA TÉCNICA
CD Mirandés: Nikic; Gutiérrez, Pica, Pascual, Medrano; Marino, Barea, Tamarit, Aarón Martín (Álex Cardero min 46), Varela (Thiago Helguera min 64); Petit (Carlos Fernández min 46).
SD Huesca: Jiménez; Toni Abad, Pulido, Piña (Álvaro Carrillo min 72), Arribas, Julio Alonso (Rodrigo Abajas min 89); Álvarez, Sielva, Kortajarena (Manu Rico min 89), Liberto (Enol Rodríguez min 58); Sergi Enrinch (Ntamack min 58).
Gol: 0-1 Min. 25: Sergi Enrich.
Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité vasco). Amonestó por los locales a Barea (min 43), Marino (min 54), Thiago Helguera (min 72), Martín Pascula (min 88), Juan Gutiérrez (min 91) y por los visitantes a Pulido (min 49), Julio Alonso (min 80)
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Mendizorrotza ante 3683 espectadores.
