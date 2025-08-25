SD Huesca
El canterano Ayman Arguigue, cedido al CD Teruel
El delantero azulgrana jugará en Primera RFEF durante la temporada 25-26
Ayman Arguigue, jugará en el CD Teruel esta temporada. La SD Huesca y el club turolense han alcanzado un acuerdo para su cesión hasta final de campaña, con el objetivo de que el canterano azulgrana pueda seguir progresando en su carrera.
De este modo, Ayman tiene la oportunidad de seguir creciendo en una categoría muy competitiva como es la Primera RFEF. La pasada temporada, el delantero jugó 81 minutos en ocho partidos con el club altoaragonés en Segunda División. Desde el club, "se le desea lo mejor en este nuevo reto".
