Guilló, entrenador de la SD Huesca: "Se ha traído lo que yo he pedido"

El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, ha destacado este sábado el buen plantel que tiene el Eibar, al que el conjunto oscense se enfrentará este lunes en el Alcoraz en un partido "complicado" porque es un rival "muy difícil" que les va a exigir el máximo para sumar los tres puntos.

"El Eibar varía mucho en la estructura. Juega con lateral corto o al medio centro y sale con cuatro y con tres, tiene buenos rematadores y Martón que está bien, tiene piernas para presionar y nosotros tenemos que ver cómo los neutralizamos y los superamos, porque es un buen equipo que creo que estará arriba y que me encanta", ha dicho en la de prensa previa a este encuentro.

Satisfecho con la plantilla que al final del mercado ha confeccionado el equipo, Guilló ha reconocido que es difícil entrenar con la plantilla "tan amplia", de veintiocho jugadores.

"No he pedido ningún delantero más, porque estoy contento con lo que tenemos y se ha traído lo que yo he pedido", ha apuntado.

Sobre las últimas incorporaciones ha valorado que Albarracín "aún no está para jugar porque no conoce esta competición", pero sí están ya para jugar tanto Luna como Portillo y ya podrían hacerlo ante el Eibar. El equipo tiene la baja de Dani Ojeda, además de los dos lesionados de larga duración.

Para el entrenador todos los jugadores tienen posibilidades de jugar. "Quien rinda bien en los partidos y entrene bien jugará porque se lo tienen que ganar ellos. Ahora al principio es normal que no haya muchos cambios y jueguen los que lo vienen haciendo bien", ha concluido