La SD Huesca quiere hacerse fuerte en El Alcoraz contra el Eibar

La SD Huesca intentará este lunes ante el Eibar en el Alcoraz (19.30 horas) sumar los tres puntos en juego para seguir imbatido y en la parte de arriba de la clasificación, donde las distancias son mínimas, tras recuperar los puntos perdidos en la anterior jornada ante el Mirandés. El buen comienzo del equipo oscense ha dado confianza y tranquilidad a todos y ahora esperan que siga la racha para no generar dudas en un conjunto en el que la mitad del once titular son nuevos respecto a la pasada temporada.

El partido ante el Eibar se presenta en principio igualado al enfrentarse dos equipos que tienen un estilo de juego bastante similar, que son intensos y que basan todo en el trabajo colectivo procurando no cometer muchos errores, aunque el Huesca querrá hacer valer el factor campo propio para conseguir la victoria.

Las incorporaciones en esta semana de Daniel Luna, Francisco Portillo y Gustavo Albarracín que ya entrarán en la convocatoria a expensas de que aún pueda incorporarse un delantero más en los últimos instantes para dar por cerrada la temporada, esperará a que los dos jugadores lesionados desde la pasada temporada, Javi Mier y Jordi Martín, se vayan incorporando poco a poco. No podrá contar tampoco en este y en los siguientes partidos con Dani Ojeda, que sufre una lesión muscular, por lo que se prevé que Guilló no hará muchos cambios en su once para esta jornada.

Por su parte, el Eibar llega exactamente con la misma cantidad de puntos que el Huesca y, por tanto, también sigue invicto en la competición y en su último encuentro apabulló al Granada con un contundente 3-0 en Ipurua. Para este duelo, Beñat San José, técnico del equipo armero, va a poder contar con la casi totalidad de su plantilla. Mada es la única baja asegurada y la duda principal es la de sí Bautista y el exzaragocista Jair Amador, que han evolucionado favorablemente de sus lesiones, podrán entrar finalmente en la convocatoria de esta semana.

Aun en caso de que lleguen a tiempo de entrar en la lista su concurso se antoja prematuro, pero sería un paso adelante para poder contar con ellos en un corto plazo. En cuanto a la alineación previsible, San José podría volver a repetir el once tipo que ha jugado en las dos primeras jornadas y que está dando un buen rendimiento.

Alineaciones probables

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Arribas, Julio Alonso; Sielva, Alvarez, Kortajarena; Liberto y Enrich.

SD Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta, Nolaskoain, Aleix Garrido, Corpas, Guruzeta, Magunazelaia y Martón.