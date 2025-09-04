Sergi Guilló: "Los puntos llegan a consecuencia del gran trabajo que estamos haciendo"

La SD Huesca ha empezado la temporada como un tiro con 7 de 9 puntos posibles y dejando que el estilo de juego de Sergi Guilló está totalmente implantado en la plantilla. El técnico refleja que "ha sido un buen arranque en cuanto a resultados, sensaciones y momentos de buen juego". Pero para él, su equipo debe continuar por esta línea que tan buenos resultados está dando. "Tenemos que seguir creciendo. Los puntos llegan en consecuencia al gran trabajo que estamos haciendo. Ya llevamos casi tres meses juntos y cada vez nos conocemos mejor y seguimos progresando. Esa es la línea a seguir para seguir consiguiendo puntos y victorias", apuntó.

En la última jornada ante el Eibar, el conjunto altoaragonés tuvo una primera parte de dominio en todos los ámbitos del juego, algo que el técnico destaca afirmando que "esos 25-30 minutos hasta el gol del Eibar fueron muy buenos. Sobre todo por la intensidad con la que entramos y el ritmo que le metimos al partido. Vamos a ver a un mejor Huesca seguro".

En esta nueva fecha visitan a la AD Ceuta, club que no ha puntuado hasta el momento en sus tres primeros encuentros. "No es un partido trampa porque conozco muy bien al rival, ya que ya me enfrenté a él el año pasado. Tiene muchos jugadores del año pasado, el mismo entrenador que nos conocemos bien y sabemos qué estilo de juego nos gusta a cada uno. Todavía no han puntuado pero han jugado con tres gallos de la categoría, aunque han arrancado fieles a su filosofía. Es un equipo que trata muy bien el balón y que le gusta iniciar desde atrás. No me va a sorprender el tipo de partido que vamos a enfrentar y no va a ser fácil", comenta.

Las referencias del equipo

Sergi Enrich está de dulce en esta inicio de temporada habiendo anotado dos goles, que de momento han valido 6 puntos para la SD Huesca, y Guilló afirma que "nos da mucha vida en el día a día y que es superimportante. Que se alargue su buen momento, que no se conforme pero es un chico que tiene mucha hambre y se le ve en el día a día y nos contagia. Es un pilar para el equipo y ojalá que siga con esa racha de goles".

El principal pilar de este equipo no es otro que Jorge Pulido, el zaguero es el capitán en todos los sentidos de la entidad, algo que mostró al técnico desde el primer día. "En verano yo siempre suelo llamar al menos a los capitanes para presentarme y con él no tuve ni que llamarlo. Me llamó él a mí. O sea, esa es la intención del jugador de querer mostrarse. Me repetía que cuando esté, cuando no esté, cuando juegue, cuando no juegue, iba a estar apoyando al equipo", reconoce. El central ha sumado ya 282 partidos y está cada vez más cerca de ser el jugador con más partidos en la historia de la entidad, y Guilló tiene claro que "va a hacer muchos más seguro. Creo que es una de las mayores leyendas de este club junto a Juanjo Camacho".