El exazulgrana Obeng sentencia al Huesca en su visita al Ceuta (2-1)

La SD Huesca cayó por la mínima ante el Ceuta en su visita al Alfonso Murube (2-1). Los oscenses no se encontraron cómodos en una primera parte en la que los locales aprovecharon las contras para hacer daño a una defensa altoaragonesa adelantada. La expulsión de Sergi Enrich al inicio del segundo cuarto condenó a los de Guillo, que pese al tanto de Enol Rodríguez, vio como el exazulgrana Obeng sentenciaba el encuentro en el minuto 87.

El partido arrancó con el Huesca con la defensa muy adelantada para dificultar la salida de balón de los locales. Sin embargo, el primer aviso serio llegó en forma de gol con el tanto del marfileño Koné, a los 11 minutos, tras adelantarse a la defensa dentro del área para mandar a la red un centro de Aisar. Con el portero local como espectador, el Ceuta pudo lograr el segundo a los veinticinco minutos con un disparo al palo del lateral Matos. La respuesta oscense llegó tres minutos después con un lanzamiento desde fuera del área de Kortajarena por encima del travesaño. El equipo ceutí estuvo a punto de aumentar su ventaja, pero Dani Jiménez realizó una parada salvadora para mantener a los altoaragoneses en el encuentro.

La segunda parte se inició con la entrada de Liberto y Arribas en el Huesca, si bien a los cinco minutos de iniciado el periodo se quedó con uno menos por expulsión, con la roja directa, del delantero Sergi Enrich, después de que el colegiado consultara con el VAR un fuerte pisotón sobre Youness. Con uno más sobre el campo, el equipo ceutí incrementó su dominio y pudo sentenciar en el minuto 66 con un pase al hueco de Marcos que Aisar cruzó al fondo de las mallas. El tanto, tras ser revisado, fue anulado por fuera de juego.

Los locales aprovechaban su superioridad numérica para controlar el encuentro ante un rival sin mordiente ofensiva. Pero a falta de seis minutos una gran jugada personal de Enol culminó con un remate raso ajustado al palo izquierdo que significaba el empate. El Ceuta no renunció al ataque y a falta de tres minutos un balón interior de Cristian lo aprovechó el exazulgrana Obeng para cruzar a la red y el equipo ceutí, pese a los ocho minutos de añadido, mantuvo su mínima renta para estrenar su lista de puntos en su regreso a esta categoría.

Ficha Técnica

2 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Almenara, Matos, Carlos Hernández, Yago (Diego González, m.92); Youness, Rubén Díez (Cristian, m.80), Kuki Zalazar (Obeng, m.80); Koné (Bassinga, m.80), Aisar (Manu Vallejo, m. 89) y Marcos.

1 – SD Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad, Pulido (Liberto, m.46), Piña, Hugo Pérez (Arribas, m.46), Alonso; Jesús Álvarez (Portillo, m.80), Sielva (Manu Rico, m.55); Luna (Enol, m.55), Kortajarena y Sergi Enrich.

Goles: 1-0. Minuto 11. Koné. 1-1. Minuto 84. Enol. 2-1. Minuto 87. Obeng.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano). Mostró cartulinas amarillas al local Matos (m. 96) y a los visitantes Hugo Pérez (m.13) y Pulido (m.45). Enseñó la tarjeta roja directa a Sergi Enrich (m.48) por una entrada en el centro del campo sobre Youness.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante la presencia de 5.043 espectadores.