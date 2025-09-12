Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca: "Tenemos que recuperarnos nosotros mismos"

Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca, ha comentado en la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará este sábado en El Alcoraz al Málaga, que lo más importante tras la derrota sufrida en Ceuta, donde dieron una mala imagen, es la recuperación de todos.

"Después de una derrota tienes ganas de que llegue el siguiente. Tenemos que recuperarnos nosotros mismos y estamos con ganas que llegue el partido ante el Málaga. A nivel de entrenamientos hemos hecho una buena semana y esperamos el apoyo del público que es importante", ha dicho Guilló.

La derrota del Huesca en Ceuta todavía no se ha olvidado para el entrenador azulgrana y ha servido para "analizar todo lo que pasó". "Ellos estaban más necesitados y el gol nos hizo daño. La expulsión que para mí no fue una entrada como para expulsarlo, ya que entran los dos a por el balón, también nos hizo daño".

Sobre el Málaga, el técnico del conjunto oscense, ha destacado: "Tiene jugadores determinantes en la parte ofensiva como pude ser Joaquín o Larrubia que juega a pie cambiado y tenemos que tapar a esos jugadores y ser más agresivos. Tienen también buen trato de balón y nosotros tenemos que saber leer el contexto del partido".

Los cambios que está haciendo los ha justificado Guilló porque las alineaciones las hace "en función del rival y de cómo están los jugadores". "Somos muchos nuevos y hay que ir adaptándose poco a poco. Enol tuvo un final de mercado un poco incierto pero el otro día hizo un buen partido y lo mismo Jesús Alvarez que está teniendo un buen comienzo de temporada sin extrañar el venir de una categoría inferior, y los que juegan menos todos tendrán oportunidades", ha dicho.