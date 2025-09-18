El Huesca quiere sorprender al Deportivo

El Huesca viaja a tierras gallegas, con la moral recobrada tras su victoria en El Alcoraz en el último minuto ante el Málaga, para medirse al Deportivo con el objetivo de hacer saltar la sorpresa en esta sexta jornada frente al potente conjunto gallego. El equipo oscense está sacando adelante los partidos con más acierto de cara al gol, aprovechando las pocas ocasiones que tiene y con un juego que no sin ser brillante le está resultando efectivo para sus intereses.

Ante los deportivistas, los altoaragoneses tratarán de mantener la consistencia defensiva así como la intensidad que les inculcó Antonio Hidalgo, ahora técnico del Deportivo. El catalán consiguió que el Huesca realizase una defensa tan intensa y el bloque bajo que a Sergi Guilló le sigue dando buenos resultados.

El Huesca está en puestos de promoción de ascenso, una situación que nadie esperaba al principio de temporada, lo que le da una gran tranquilidad para afrontar un choque en el que sabe que no parte como favorito pero que tratará de ponerle las cosas difíciles a un rival que aspira al ascenso.

Para este partido, Guilló tendrá a su disposición a dos jugadores más que en las anteriores jornadas ya que recupera en la delantera al sancionado Sergi Enrich, y Dani Ojeda recuperado de su lesión, por lo que sólo serán baja Javi Mier y Jordi Martín. Respecto a la alineación que puede presentar en Riazor, es probable que no haya cambios ni en la portería ni en defensa, aunque podría volver Abad al lateral derecho aunque Ángel lo hizo bien en su debut. En el centro del campo también podría tener continuidad Portillo que cuajó buen encuentro ante el Málaga, y delante la duda está en el posible retorno de Enrich en detrimento de Enol.