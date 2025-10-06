CaixaBank renueva como patrocinador oficial y socio financiero de la SD Huesca

CaixaBank ha firmado su renovación con la SD Huesca como patrocinador oficial del club y socio financiero hasta el final de la temporada 27-28. Isabel Moreno, directora Territorial Ebro de CaixaBank, junto a Agustín Lasaosa, presidente de la SD Huesca y Miguel Mur, director general han rubricado el acuerdo en un acto celebrado en el estadio de El Alcoraz.

Mur ha puesto en valor esta renovación afirmando que “para la SD Huesca es un orgullo renovar nuestra alianza con CaixaBank, un socio estratégico que nos lleva acompañando desde hace más de una década. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso común de estar cerca de nuestra afición y de la sociedad oscense. Nos sentimos muy respaldados por CaixaBank y seguir trabajando juntos es una gran ocasión para seguir creciendo”.

Por su parte, Isabel Moreno, ha destacado el compromiso de CaixaBank con Huesca y la firme voluntad de continuar apoyando a un club histórico y centenario, profundamente arraigado y con “una magnífica afición”. “La SD Huesca representa valores que compartimos plenamente en CaixaBank como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. Agradecemos a la SD Huesca la oportunidad de seguir colaborando en iniciativas que beneficien tanto al club como al conjunto de la sociedad oscense”.

El apoyo de CaixaBank al club, iniciado en la temporada 14-15, se extiende hasta junio de 2028, e incorpora como principal novedad el proyecto “Tu equipo en tu clase”, donde jugadores y jugadoras de la SD Huesca, recorren las aulas de colegios oscenses, públicos, concertados y de Educacion Especial, para trasladar los valores del club, del equipo y del deporte.

Como socio financiero, CaixaBank impulsará jornadas de educación financiera con toda la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo para abordar la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros e inversión.

Asimismo, CaixaBank y la SD Huesca organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, como encuentros ‘Meet & greet’ con jugadores del primer equipo y la activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club. El objetivo que la entidad financiera persigue con estas múltiples acciones es acercar el club a sus aficionados en el día a día y reforzar su posicionamiento del banco de los clubes de fútbol y sus aficiones en España.

Además, el patrocinio conlleva contraprestaciones en concepto de derechos de marca y paquetes de hospitality para clientes, así como presencia de imagen en El Alcoraz, en la Base Aragonesa de Fútbol y en los diferentes canales de comunicación del club. Asimismo, CaixaBank se reserva la opción de utilizar activos para realizar acciones especiales con entidades sociales del territorio, en una muestra del compromiso social de CaixaBank.