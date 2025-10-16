Liberto Beltrán: “Vamos a tener un buen ambiente con todos los oscenses”

El atacante de la SD Huesca, Liberto Beltrán, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo contra la Real Sociedad B, este sábado a las 21.00 horas en el Estadio de Anoeta. El atacante recalca la necesidad de revertir la situación fuera de casa, donde el equipo ha obtenido únicamente tres puntos de doce posibles: “Vamos a intentar cambiar la dinámica a domicilio. Fuera de casa está costando mucho”.

Los azulgranas no vencen como visitantes desde la segunda jornada de Liga, contra un Mirandés que no tiene su estadio a su disposición, por lo que los desplazamientos empiezan a ser una tarea pendiente para el Huesca: “Llevamos como tres partidos sin ganar y el otro día no estuvimos lejos, pero vamos a intentar cambiar esa dinámica esta semana”, afirma Liberto.

El jugador tiene clara una de las claves de la categoría: “Segunda División es una categoría donde hay que fallar muy poco en las áreas. Creo que al final son detalles”. Esto, explica, fue una de las razones de la derrota del pasado fin de semana: “El otro día hicimos un partido bastante completo que se decidió por pequeños detalles, y esta semana intentaremos que esos detalles caigan de nuestro lado”.

Sobre el rival, Liberto Beltrán destaca su juventud: “En casa son muy fuertes y va a ser un campo complicado, es un filial joven con muchísima velocidad, como todos en la categoría”. Aun así, el equipo llega motivado: “Será un partido complicado, pero con la ilusión y las ganas de sacar un buen resultado allí”. Además, a pesar de ser un desplazamiento, el delantero espera contar con el apoyo de la afición: “Creo que vamos a tener muy buen ambiente de oscenses allí en Anoeta, y esperamos poder sacar los tres puntos”.

Al ser preguntado por el técnico, Sergi Guilló, el atacante ha mostrado su apoyo y respeto por sus decisiones: “Es un entrenador que tiene su filosofía, su trabajo muestra que cree en todos nosotros. Las decisiones que tome el míster van a misa, y nosotros tenemos que estar a muerte con ello. Como digo siempre, somos guerreros del entrenador”, indica.

También resalta las ventajas de una plantilla amplia: “Tenemos mucha competitividad en todos los puestos y eso nos va a hacer mejores. Al final es lo que nos toca. Nos estamos acostumbrando a esas situaciones”. Sobre los objetivos del conjunto aragonés para esta temporada, Beltrán dice que “el próximo partido es lo más importante”: “Conseguir los tres puntos. A medida que vayan pasando las jornadas, la clasificación nos pondrá en el lugar que nos corresponda”, añade.

A nivel personal, Beltrán se muestra autocrítico y ambicioso: “Estoy bien pero tengo muchísimo margen de mejora. El Liberto del principio de temporada es el que todos queremos ver, y estoy intentando volver al nivel que tuve en la primera jornada”. El valenciano expresa la versión que quiere mostrar: “De mí se espera un jugador dinámico, trabajador. El mejor Liberto está por llegar y estoy intentando llegar a este fin de semana en las mejores condiciones”.