Guilló: "Tenemos que incomodar a la Real Sociedad B desde el inicio del juego"

Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca, se ha mostrado optimista de cara al partido que su equipo disputará este sábado en el estadio Anoeta ante la Real Sociedad B y ha dicho que la línea a seguir de su equipo es la que tuvieron en Cádiz. "El partido será diferente al que jugamos frente al Cádiz porque tienen propuestas de juego diferentes, pero la línea a seguir es la que tuvimos en Cádiz, donde hicimos un buen partido, mejorando algunas cosas y tenemos que incomodar al rival desde el inicio del juego", ha dicho Sergi Guilló en su comparecencia previa del partido frente al filial donostiarra.

El entrenador azulgrana poco a poco va configurando el equipo y el sistema de juego, pasando de jugar con cinco defensas a hacerlo con cuatro. "Cuando jugamos con cinco defensas en bloque bajo nos costaba más robar el balón pero en campo propio no sufríamos. Con cuatro defensas tenemos más el balón y también tenemos que saber cuándo hay que robar el balón".

Sobre el filial 'txuriurdín', que derrotó a su anterior equipo el Mérida privándoles del ascenso, el ilicitano ha sido rotundo: "Ese partido no se me olvidará nunca y es una herida que no ha curado, pero éste será diferente porque se juega en Anoeta". "Es un equipo atrevido y muy valiente, que saca buenos resultados en casa, que juegan con mucha fuerza y te hacen repetir muchos esfuerzos, y nosotros con el apoyo de tantos aficionados que nos van a ayudar mucho tenemos que sacarlo adelante", ha analizado Guilló.

En referencia a los constantes cambios que hace, el ilicitano ha explicado que "no cambio por cambiar sino por merecimientos de ellos. Los veo entrenar y los que aportan un alto nivel siguen en el once porque los veo como compiten".