El Huesca, a romper su mala racha ante el Real Sociedad B

El Huesca juega por segunda semana consecutiva fuera de casa (21.00) y lo hará este sábado en el estadio de Anoeta ante la Real Sociedad B, en un encuentro en el que los azulgranas quieren romper su mala racha fuera de casa para lo que contará con el apoyo de unos cuatrocientos aficionados oscenses.

En el último partido disputado en Cádiz el conjunto altoaragonés mostró una buena actitud y una mejor imagen de lo que venía haciendo lejos de El Alcoraz, ya que plantó cara a los gaditanos y se mostró como un equipo serio y ambicioso aunque no pudo sumar ningún punto en el Nuevo Mirandilla.

El partido contra los dosnostiarras para los oscenses se presenta, en principio, más asequible que en la anterior salida, aunque la victoria de los 'txuriurdín' ante el Andorra les habrá dado más moral y querrán volver a sumar los puntos otra vez en su campo para no caer en los puestos bajos.

En el Huesca no hay bajas por sanción ni por lesión, a excepción de los dos jugadores de larga duración Jordi Martín y Javi Mier, pero es una incógnita quienes formarán la alineación inicial en la escuadra azulgrana, porque hasta ahora en todos los partidos el técnico del Huesca cambia a tres o cuatro jugadores respecto del anterior partido.

En cuanto al sistema de juego parece que ya Sergi Guilló, entrenador del Huesca, está apostando por jugar con cuatro y no con cinco defensas como había hecho hasta ahora, además de que el equipo está respondiendo mejor con dos centrales todo hace indicar que seguirá así para fortalecer más el centro del campo.

Lo que parece claro es que en cualquiera de las tres líneas del campo puede haber algún cambio, ya que aunque los jugadores hayan cuajado buen partido en el siguiente pueden caerse de la alineación, y tan sólo cinco o seis son los que aparecen como fijos en el once inicial todas las semanas.

Alineación probable

Huesca: Dani Jiménez; Angel Pérez, Pulido, Piña, Ro; Sielva o Portillo, Alvarez, Kortajarena; Luna, Enol y Enrich.

Estadio: Anoeta