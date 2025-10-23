La previa del SD Huesca-Las Palmas. Duro examen en El Alcoraz

La SD Huesca afronta este viernes a las 20.30 horas en El Alcoraz otro gran examen de nivel ante la UD Las Palmas. El conjunto canario es uno de los principales candidatos al ascenso a Primera División y visita el fortín oscense tras una semana en la que los de Guilló se vieron obligados a descansar a causa de un virus gastrointestinal que afectó a la práctica totalidad de la plantilla y le impidió enfrentarse a la Real Sociedad B. De hecho, Las Palmas será líder si este viernes gana al conjunto azulgrana.

El entrenador azulgrana, Sergi Guilló, ha confirmado en la rueda de prensa de este jueves que la situación ya está normalizada: “Están todos sanos”. El técnico ha reconocido que, pese a haber puesto en jaque a todo el grupo, el inconveniente es ya una anécdota: “Fue duro porque nos ocurrió a muchos, pero la verdad que nos hemos recuperado rápido de eso”.

Aunque la suspensión del partido en San Sebastián ha alejado temporalmente al Huesca de la zona noble, Guilló ha insistido en que no debe servir de pretexto: “No hay excusas de nada por la enfermedad”, ha afirmado, aunque recalca que era “imposible jugar el partido” porque el virus te deja “liquidado”. Ahora, en cambio, el conjunto altoaragonés llega con “muchas ganas de competir”.

Guilló: “Las Palmas es el mejor de la competición, el que más en forma está y uno de los que mejor fútbol están practicando. No es casualidad que esté en ascenso directo”

Sergi Guilló no ha escatimado en elogios hacia el rival, al que considera “un rival de los de campanillas, de los que están arriba”. Para el entrenador de la SD Huesca, Las Palmas es en estos momentos “el mejor” de la competición: “El que más en forma está. Uno de los que mejor fútbol están practicando”. El técnico ilicitano ha destacado que el conjunto canario está en ascenso directo y que “no es casualidad”. Además, lo ha definido como “un equipo que encaja muy poco”, “muy bien entrenado” y con “jugadores muy diferenciales”.

En el análisis táctico, Guilló advierte que “son difíciles de presionar”, en referencia al conjunto de Luis García: “Las palmas es un equipo muy posicional, tiene un juego de posición muy bueno”, ha asegurado. “En un espacio de 15-20 metros te acumulan cinco jugadores y son capaces, incluso teniendo presión cerca, de salir de situaciones muy apretadas”, ha añadido. Además, alerta, “cuando te superan esa presión rápido, encima son súper verticales”. Por todo ello, el Huesca tendrá que hacer “un partido, sobre todo defensivo, muy bueno para poder batir a Las Palmas”.

En el último partido disputado por los azulgranas, hace doce días en Cádiz, el conjunto altoaragonés mostró “una buena actitud” y una “mejor imagen”, con un “partido serio y ambicioso”, ha asegurado el míster pese a no lograr un resultado positivo. Guilló considera que ese encuentro debe servir de referencia: “El día de Cádiz lo mejor que nos tiene que dar es que somos muy buenos si queremos y si nos atrevemos, si somos valientes”. Según el técnico, sirvió para que el jugador percibiera que han dado “ese paso, que el equipo tiene esa capacidad” y que de aquí van “hacia arriba”.

Para recibir a Las Palmas, el Huesca no tiene bajas por sanción ni por lesión, más allá de los jugadores de larga duración Jordi Martín y Javi Mier, que ya están entrenando, y de la recaída del portero de Almudévar, Juan Pérez, en sus molestias del tríceps. Sin embargo, la alineación inicial es, como siempre, una incógnita. Con solo un puñado de hombres fijos y la preferencia en los últimos encuentros por un sistema con defensa de cuatro, ya que “fortalece más el centro del campo”, es probable que Guilló introduzca pocos cambios con respecto al once que sacó contra el Cádiz.

Lo que sí ha asegurado el entrenador de forma tajante es que el virus sufrido no condicionará sus rotaciones: “Todos los cambios que haya serían por decisión mía, no porque algo nos haya dejado secuelas”. El técnico ha dicho que “van a jugar los 11 mejores” jugadores: “Los 11 que yo crea que me van a hacer ganar el partido”. Asimismo, ha matizado que “si los hay, no va a haber una revolución”. “Haré ajustes donde creamos que podemos mejorar”.

Tras una semana sin competir y el último partido en Cádiz, el equipo vuelve a El Alcoraz 20 días después: “Ya teníamos ganas de venir”, ha reconocido Guilló. El entrenador ha vuelto a hacer un llamamiento a la grada: “La afición como siempre tiene que jugar su papel, que nos está ayudando mucho”. Por su parte, espera “brindarles un buen partido”, sabiendo, eso sí, que el rival por momentos seguro se “lo va a hacer pasar mal”.

Por otro lado, el entrenador del equipo isleño, Luis García, tendrá las bajas de los atacantes Jeremía Recoba, Jesé Rodríguez, Jonathan Viera y Sandro Ramírez, todos ellos por lesión.

En Anoeta, el 5 de noviembre

Mientras, la RFEF ha comunicado este jueves la fecha oficial en la que SD Huesca y Real Sociedad B se enfrentarán para recuperar el partido aplazado correspondiente a la jornada 10 de campeonato liguero. El encuentro tendrá lugar el miércoles, día 5 de noviembre, a las 20.00 horas en el Estadio de Anoeta. El filial txuriurdin se mantiene invicto en su casa con dos victorias y tres empates en los cinco partidos disputados. Por su parte, el conjunto altoaragonés, que enmarcará el encuentro entre los partidos contra el Albacete, fuera, y el Andorra, en casa, tendrá una oportunidad de sacar tres puntos más sis quiere recuperar su posición en la zona alta.

Alineaciones probables

SD Huesca: Dani Jiménez; Ro Abajas, Íñigo Piña, Jorge Pulido, Toni Abad; Jesús Álvarez, Iker Kortajarena, Óscar Sielva; Liberto Beltrán, Daniel Luna, Sergi Enrich.

UD Las Palmas: Dinko Horkas; Enrique Clemente, Sergio Barcia, Álex Suárez, Marvin Park; Lorenzo Amatucci, Enzo Loiodice, Iván Gil; Ale García, Viti Rozada, Milos Lukovic.