El Huesca deja escapar el botín ante Las Palmas

Esta vez no hubo milagro en el tramo final para la SD Huesca, que fue mejor en la primera parte que Las Palmas y que lo certificó con un espléndido gol de cabeza de Enol antes del descanso, pero que no pudo aguantar su renta en los últimos instantes, con el empate de Lukovic a falta de poco más de 10 minutos ante un rival poderoso, en ascenso directo y que no había caído fuera de casa, ni lo hizo en esta ocasión. Estuvo cerca de hacerlo en el Alcoraz, que asistió hasta el final con la esperanza de que llegara otro gol salvador, pero no hubo en esta ocasión.

El Huesca salió más enchufado al partido, con más energía, y trató desde el principio de buscar la portería contraria, mientras que Las Palmas empezó el partido aletargado, andando y sin encontrarse en el campo, no pasando del centro del campo. Con el paso de los minutos el equipo canario se sacudió un poco el dominio y se hizo más con el centro del campo, pero enseguida reculaban hacia atrás mostrando mucho miedo a no encajar gol, por lo que el Huesca se acercó mucho más al área visitante con disparos de Enol en el minuto 17 y de Angel Pérez en el 21, que salieron altos.

El conjunto canario, lejos de buscar el área local, se limitó a enfriar el partido siendo un equipo muy timorato, sin pegada y sin ambición y sin pasar de tres cuartos de campo, aunque tuviera la posesión sin fruto, por lo que se jugó más en el centro del campo que en otra parcela, aunque tampoco supo aprovechar el Huesca la endeblez del rival. Sería el Huesca quien se adelantaría en el marcador, en el minuto 45, para marcar el primer gol en un cabezazo de Enol, a centro de Abad, sin que el portero ni la defensa canaria estuvieran atentos al remate.

Tras el descanso la UD Las Palmas salió con más energía en busca del empate con el Huesca más replegado. El empate llegó en el minuto 80 por medio de Lukovic en un gran disparo que sorprendió a Dani Jiménez.