La previa del Utebo FC - SD Huesca de Copa del Rey: El líder quiere otra corona

La Copa del Rey llega hoy a Santa Ana, campo en el que a las 20.30 horas el Utebo FC recibirá a la SD Huesca en la primera fase eliminatoria del torneo. El encuentro estará dirigido por el árbitro Manuel Ángel Pérez y ambos equipos llegan con la ambición de alzarse con la victoria para pasar a la siguiente fase de esta competición tan querida por el ámbito deportivo.

El Utebo FC, líder destacado del grupo dos de Segunda RFEF, atraviesa un inicio de temporada reseñable. En su último partido liguero venció por 3-1 a la SD Amorebieta, consolidando su posición al frente de la tabla. Por su parte, la SD Huesca, que se encuentra en Segunda División, empató el pasado viernes con un resultado de 1-1 ante la UD Las Palmas en El Alcoraz.

Ambos conjuntos afrontan una semana exigente, con doble partido en pocos días. El Huesca visitará el sábado al Albacete BP en el estadio Carlos Belmonte, mientras que el Utebo se desplazará el domingo a Las Gaunas, donde se medirá a la UD Logroñés. A pesar de tener un calendario apretado, la Copa del Rey es una cita especial, y así lo reconocieron los entrenadores de ambos equipos.

El técnico del Utebo, Juan Carlos Beltrán, afronta esta eliminatoria con optimismo. "Con mucha ilusión, es el cuarto año que jugamos esta primera ronda y siempre nos hemos quedado a las puertas. Sabemos que es complicado, pero jugamos en Santa Ana con nuestra gente y eso puede generar un contexto difícil para ellos. A ver si les damos el susto", comentó.

Beltrán se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en Liga: "Queríamos llegar a esta eliminatoria con la plantilla sana y los deberes hechos, y así es. Tenemos tranquilidad en la Liga y podemos centrarnos en la Copa". Respecto a su rival, el técnico lo tiene claro: "Debemos hacer valer el factor campo y las dimensiones, ellos no están acostumbrados a esta superficie más pequeña". Por último, quiso resaltar la importancia de la afición en el encuentro ya que "queremos que sea una fiesta para todos. Ojalá venga también gente de Huesca porque creo que será una buena tarde de fútbol y el partido va a ser divertido".

En el banquillo contrario estará Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca, quien afronta el encuentro con respeto y seriedad. "Nos enfrentamos a un rival que es líder en su Liga. Llevan años jugando esta competición y seguro que tienen muchas ganas de conseguir la victoria, así que tenemos que estar muy alerta", admitió.

Guilló confirmó que habrá rotaciones en sus filas, pero sin perder la competitividad del grupo: "Habrá cambios porque tenemos cinco partidos en dos semanas y eso significa que tendrán que salir muchos jugadores, pero sacaremos un once muy competitivo. Aunque los que ya han sido titulares también estarán, no hay excusas".

El técnico azulgrana ve este encuentro como una oportunidad para los menos habituales: "Es un buen momento para que quienes han tenido menos minutos en estos partidos de Liga demuestren su valía, saben que marcará mucho quién está preparado para competir y ganarse un puesto".

Sobre las condiciones del campo y el césped artificial del campo del Utebo, Guilló se mostró resolutivo. "Es algo a lo que debemos adaptarnos lo antes posible, vamos a entrenar en césped artificial para acostumbrarnos al balón. No puede ser una excusa y más allá de eso, el partido va de actitud y de querer ganar. Doy mucha importancia a esta competición", concluyó.