La crónica del Utebo FC - SD Huesca de Copa del Rey (0-3): Una victoria necesaria y un sueño hecho trizas

Un sueño truncado por cuarta vez. Santa Ana vivió una jornada de fútbol intensa a la par que accidentada, en la que el Utebo no pudo plantarle cara a la SD Huesca, quedándose a las puertas un año más de alcanzar la siguiente fase en la Copa del Rey. Las gradas estaban completamente llenas, con la afición local animando sin descanso, golpeando las vallas y coreando a su equipo desde el primer minuto hasta el último. Antes de comenzar, se guardó un minuto de silencio por Jorge Casado, el jugador cadete del Real Zaragoza que falleció recientemente.

Comenzó el partido con un Utebo decidido a plantarle cara a un rival de categoría superior. En los primeros minutos, el conjunto blanquiazul se acercó con peligro al área oscense, aunque sus intentos no encontraron portería. Un disparo alto y un saque de banda que acabó en las manos del portero del Huesca. El principio del encuentro estuvo marcado por la intensidad del equipo local, que duró toda la primera parte, y la grave lesión de Iñigo López, que tuvo que abandonar el campo en camilla por un problema en el ligamento interno de la rodilla. Le relevó Juan Delgado.

El conjunto barbo lo intentó, pero el Huesca aprovechó la recta final de la primera mitad y en el minuto 35, Sergio Arribas abrió el marcador a favor del conjunto azulgrana tras un pase desde la banda derecha que acabó en gol. Poco después, Ntamack probó suerte, pero el disparo fue directo a las manos del portero local.

Nada más comenzar la segunda parte, el conjunto oscense golpeó de nuevo cuando apenas habían pasado veinte segundos y Ntamack aprovechó un error defensivo para poner el 0-2 en el electrónico. El tanto descolocó al Utebo y Juan Carlos Beltrán, entrenador local, empezó a mover el banquillo en repetidas ocasiones. A medida que avanzaba el reloj, el dominio y control del Huesca en el césped se hacía más evidente y aunque el Utebo tuvo un par de llegadas peligrosas en los últimos diez minutos, incluida una ocasión clara que se fue por poco, no consiguió anotar. El equipo azulgrana sentenció el partido con el tanto de Ángel Pérez, exjugador del Utebo, que firmó el 0-3 cerrando la eliminatoria con un ganador claro. Al finalizar el partido, los jugadores oscenses se acercaron a su afición para celebrar el triunfo. Por otro lado, el Utebo pese a la derrota se marchó entre aplausos de su público orgulloso de su actuación en un Santa Ana que vivió una noche de fútbol emocionante para todos los allí presentes y las gradas con un gran ambiente.

Ficha técnica:

Utebo F.C.: Jorge Chanza; Víctor Sanchis, Álvaro Meseguer, Jorge Adán, Franc Mateu (Mario Álvarez, min 76); Alejandro Rodríguez (Diego López, min 61), David Marín (Carlos Beitia, min 61), Camilo Leiton (Iñaki Alberca, min 61); Diego Suárez, Iñigo López (Juan Delgado, min 9), José Pedrosa.

S.D. Huesca: Daniel Martín; Julio Alonso, Sergio Arribas (Hugo Pérez, min 69), Iñigo Piña, Álvaro Carrilo (Diego Aznar, min 72); Óscar Sielva, Gustavo Albarracín (Jesús Álvarez, min 72), Manu Rico (Willy Chatiliez, min 69); Daniel Ojeda, Samuel Ntamack, Liberto Beltrán (Ángel Pérez, min 52).

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández. Amonestó a Álvaro Meseguer (min 63), Sergio Arribas (min 67), Diego López (min 74), Víctor Sanchís (min 78).

Goles: 0-1, m.35, Sergio Arribas. 0-2, m.46, Samuel Ntamack. 0-3, m.89, Ángel Pérez.