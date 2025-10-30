SD HUESCA
Ángel Pérez, jugador de la SD Huesca: "Queremos conseguir los tres puntos y creo que el equipo está capacitado para ello"
El jugador azulgrana hizo un balance de la situación actual del equipo y se mostró contento tras el gol y su trabajo en el partido de Copa del Rey frente al Utebo FC
Ángel Pérez habló, en una rueda de prensa previa al partido frente al Albacete, ante los medios mostrándose muy satisfecho por su trabajo y gol en el partido de Copa de España frente al Utebo: "Tenía muchas ganas de meter un gol con esta camiseta y que mejor que ese día, estoy muy contento".
Pérez destacó también el buen rendimiento del grupo en el enfrentamiento copero: “El equipo estaba trabajando muy bien en Liga y en Copa hizo un gran trabajo en un contexto que no es habitual para nosotros. Nos ha dado aire conseguir el pase de ronda”, indicó.
De cara al próximo partido en el Carlos Belmonte, el jugador azulgrana aseguró que el conjunto oscense llega preparado: “El equipo está trabajando muy bien en la preparación del duelo en Albacete. Sabemos que va a ser muy exigente. Queremos conseguir los tres puntos y creo que el equipo está capacitado para ello”.
El canterano reconoció que, pese al buen juego, los resultados no siempre les han acompañado. “El equipo está trabajando muy bien, defensivamente increíble. Estamos haciendo goles, pero no estamos teniendo esa suerte para llevarnos los tres puntos que sí tuvimos al inicio. El equipo se siente cómodo y ahora lo que necesitamos es sumar de tres. Tenemos tres partidos en muy poco tiempo, pero lo afrontamos con ganas, nos gusta jugar. Va a ser muy exigente, pero estamos preparados”, admitió.
En el plano personal, Ángel Pérez se mostró contento con su evolución y el ambiente dentro del vestuario: “Con trabajo estoy ganando minutos y eso se nota en el campo. Vengo a aportar, para lo que el míster me necesite. Creo que Huesca es un lugar idóneo para todos los jugadores que venimos. Desde el primer día te acogen como a uno más, la gente veterana es excepcional y te ayuda en todo lo que puede. Es un sitio ideal para estar”, concluyó.
