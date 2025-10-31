El Huesca quiere recuperar puntos a domicilio. La previa del Albacete-SD Huesca

El Huesca se desplaza a tierras manchegas para enfrentarse este sábado en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié, con la intención de recuperar los dos puntos que se dejó en la anterior jornada en El Alcoraz con el empate ante la UD Las Palmas.

El conjunto oscense necesita mejorar sus prestaciones lejos de su campo para sumar puntos que le den más tranquilidad en la clasificación, ya que en las últimas jornadas le está costando tanto fuera de casa como en su feudo sumar los puntos, lo que le ha llevado a bajar algunos puestos en la clasificación, además de tener pendiente el partido aplazado contra la Real Sociedad B que jugará el miércoles 5 de noviembre.

En cuanto a la alineación que presentará el entrenador azulgrana, Sergi Guilló, en tierras manchegas, se presenta una semana más imprevisible, a pesar de que en las últimas jornadas ha utilizado la defensa con cuatro jugadores, hasta que ha ido por delante en el marcador o también cuando ha dominado el partido, para pasar a jugar con cinco atrás cuando necesita amarrar el resultado o su equipo está sometido por el rival.

Conforme van pasando las jornadas Sergi Guilló va configurando su alineación más previsible y los jugadores de la SD Huesca con los que más cuenta, aunque todas las semanas introduce varios cambios, independientemente de lo que hayan hecho en la anterior jornada.

En Albacete, el ilicitano tratará de sorprender a los manchegos tanto en la forma de jugar como en la alineación aunque hasta seis jugadores ya se han convertido en fijos, de no haber alguna circunstancia especial que lo impida. En este sentido, uno de los habituales pese a haberse caído recientemente de la titularidad, que no estará disponible es Óscar Sielva, quien se ha retirado del entrenamiento con molestias y no viaja a Albacete.

Guilló podría hacer algún cambio respecto al once que presentó ante la UD Las Palmas, en el último partido del conjunto altoaragonés en Liga en Segunda División. En defensa podría entrar un veterano como Piña en el centro de la zaga, mientras que en el medio campo podría comenzar el argentino Gustavo Albarracín que cuajó un buen partido de Copa ante el Utebo, y delante también Dani Ojeda podría volver al once inicial.

Alineación probable:

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Arribas, Ro; Álvarez, Kortajarena, Portillo; Dani Luna y Enol.