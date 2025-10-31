Sergi Guilló, técnico de la SD Huesca: "Cada vez estamos mejor"

El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar la situación del conjunto azulgrana antes de su visita a Albacete este sábado a las 18.30 horas. El míster ha afirmado que el progreso del equipo en los últimos partidos es muy notable, a pesar de los puntos obtenidos.

El técnico ha asegurado que su equipo conforme pasan las jornadas cada vez está mejor, aunque todavía deben mejorar el acierto de cara a la portería contraria. "Tenemos que seguir en la línea que llevamos en los últimos partidos. Cada vez estamos mejor y estamos mejorando, dando pasos adelante, aunque debemos mejorar el acierto ya que estamos creando más ocasiones de gol en los partidos, con tres o cuatro ocasiones en cada uno", ha dicho el técnico ilicitano en la previa del partido que les enfrentará este sábado en el campo Carlos Belmonte al Albacete.

El técnico azulgrana también ha incidido en que deben seguir demostrando personalidad. "Me gusta presionar, robar arriba y buscar matices para hacer daño al rival, tener personalidad y apretar arriba. Cuando tenemos el balón somos dominadores y entendemos cuando tenemos que jugar o no. Debemos tomar más riesgos al inicio de los partidos".

Sobre el Albacete, Guilló ha destacado que es un buen equipo y cuenta con buenos jugadores. "Ha tenido resultados con muchos goles encajados, es peligroso y vendrá herido por el último partido que perdió en casa. Corre muy bien en transición y tiene buenos jugadores que tendremos que controlar como Morcillo al que tendremos que sujetar bien y también a Puertas y Escriche que está en un buen momento, y luego la capacidad de Agus Medina que el año pasado jugaba de lateral y ahora juega de media punta y mete goles"