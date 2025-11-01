El Albacete remonta ante el Huesca con un doblete de Puertas (2-1)

Un doblete de Antonio Puertas, en el inicio de la segunda mitad, permitió remontar al Albacete ante un Huesca que sigue siendo uno de los peores equipos cuando actúa como visitante y que, a pesar de haberse adelantado en el minuto 27, acabó derrotado por un ajustado 2-1.

Solo un punto separaba a ambos conjuntos en la clasificación. El cuadro visitante, decimocuarto, con 14 puntos, buscaba aprovechar las dudas como local de un equipo albacetense que, con 13 puntos, ocupaba la decimosexta posición en la tabla de la categoría de plata del fútbol español.

La primera muestra de peligro frente al área contraria llevó sello aragonés mediante un centro medido de Enol al segundo palo al que llegó Ángel Pérez, quien pagó su falta de veteranía con un remate flojo y cerca del palo izquierdo que defendía Lizoain (min.5).

Estaba mucho mejor asentado el Huesca y trenzando pases con fluidez entre líneas. Un servicio al área para Dani Ojeda permitió al atacante canario deshacerse con facilidad de un lento Jon García, lanzando un chut que no cogió portería por poco (min.12).

La reacción del Albacete emergió tras dos acciones por la banda diestra de su ataque. Escriche intentó marcar, de espuela, pero la blocó Dani Jiménez y Puertas, con un gran reverso, un minuto más tarde, casi marca el tanto inaugural.

En un nuevo capítulo de mal balance defensivo, el Albacete encajó un tanto más tras un fallo en la retaguardia. Dani Ojeda aprovechó para penetrar por la derecha y ponerle un balón al área pequeña a Enol, quien superó a Lizoain por bajo, en el minuto 27.

Y pudo ser peor para los intereses blancos si en el minuto 44 el tiro de Liberto Beltrán no lo toca lo suficiente Jon García para mandar el cuero a saque de esquina, evitando un gol claro.

O si el chut de Ángel Pérez no se topa con el palo en el minuto 46, lo que provocó que comenzaran los silbidos de la afición local hacia los suyos.

Así se llegó al descanso, tiempo de asueto tras el que salió más entonado el cuadro de casa. Fruto de esa voluntad Puertas, tras un recorte marca de la casa, soltó un zurdazo dentro del área que tocó Dani Jiménez, aunque no pudo evitar el empate local (min.50).

El tanto imprimió de confianza a un Alba que remontó el duelo en seis minutos. En el cincuenta y seis un centro de Gámez lo peinó lo suficiente Escriche para que el esférico le cayera a Puertas, quién firmó su doblete con un remate seco que batió, otra vez, a Dani Jiménez.

En el minuto 75 un error en la salida de balón entre Dani Jiménez con su defensa dejó el balón franco a Agus Medina, pero no pudo o supo acertar con la meta rival y la jugada finalizó en saque de esquina.

Lo que fue una parada antológica fue la acción que detuvo Dani Jiménez tras un trallazo de Morci en el minuto 84.

El Huesca se volcó en ataque, con Pulido, central, jugando de delantero, pero no pudo aprovechar esos minutos finales para equilibrar el choque.