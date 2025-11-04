El Huesca, a espantar fantasmas en su visita a San Sebastián

El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, aseguró que el equipo que dirige está «mejor que nunca» y que la clasificación en la tabla «no les debe pesar» a los jugadores en el partido que les enfrentará este miércoles (20.00 horas) a la Real Sociedad B, un partido aplazado a causa del brote de gastroenteritis que afectó semanas atrás a la plantilla azulgrana.

«Estamos en el mejor momento de la Liga de lo que yo quiero que sea el equipo y la clasificación no nos puede pesar, independientemente de que ganemos o no no miramos a esos puntos ya que tenemos que afrontar el partido sin miedo y sacar nuestra mejor versión», djo Guilló en la rueda de prensa previa del partido.

A pesar del buen momento en el que se encuentra desde hace unas jornadas el Huesca, el entrenador comentó que la situación «nos está penalizando con poco», subrayando que si el equipo repite el partido que les enfrentó el pasado fin de semana al Albacete, con una derrota por la mínima a pesar del buen juego mostrado, «estaremos más cerca de ganar porque, de diez partidos como ese, ganamos nueve».

«Hemos subido el nivel ofensivo y bajado en el defensivo», admitió Guilló, que se refirió a la polémica surgida en torno a las rotaciones que hace en los encuentros: «Elijo a cada jugador según cómo puede ser cada partido y el que veo mejor lo pongo, y todo está pensado para cómo le vamos a hacer más daño al rival».

Respecto al rival de la Sociedad Deportiva Huesca, la Real Sociedad B, Sergi Guilló afirmó que se trata de «un filial descarado, que hace muchos esfuerzo, tiene muchas piernas, es muy valiente y está mejorando con registros ofensivos y es vertical. En casa está muy bien, por lo que tendremos que hacer una buena presión, juegan bien por dentro y tienen extremos que te encaran y está en un buen momento su delantero».