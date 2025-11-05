El Huesca confirma el tamaño de su crisis con un partido muy pobre ante el Sanse

La SD Huesca ratificó en el Reale Arena, en el partido aplazado de la jornada 10, que está en un profundo bache de juego y que sufre mucho como visitante. La Real Sociedad B, gracias a los goles de Peru Rodríguez y Astiazarán, logró los tres puntos ante un equipo oscense que se queda a dos puntos del descenso que abre, precisamente, el filial del conjunto donostiarra y que suma 4 puntos de 21 posibles en las últimas siete citas. Además, fuera de casa es un alma en pena, con una victoria en la visita al Mirandés en el estreno a domicilio y cinco derrotas seguidas después para que el choque ante el Andorra en casa este sábado sea decisivo para paliar este mal momento que vive tanto el equipo como el propio Sergi Guilló, que después juegan en Zaragoza en el derbi en el Ibercaja Estadio el domingo 16.

El equipo oscense entró mejor al encuentro con una ocasión y dos córners a favor en los primeros doce minutos, pero sin generar peligro real. La primera oportunidad de gol del Sanse estuvo en botas de Mariezkurrena, pero su tiro lo repelió la zaga y el balón se marchó a córner. En el minuto 20, Jesús Álvarez remató muy arriba a la salida de una falta lateral. Cuando mejor parecía estar el cuadro visitante, el colegiado decretó penalti a favor del equipo local por una mano de Julio Alonso. El capitán Peru Rodríguez no perdonó desde los once metros para adelantar al filial txuri urdin (minuto 24).

Los de Sergio Guilló reaccionaron bien y Dani Luna tuvo el empate con un lanzamiento de falta que se marchó ligeramente desviado. En la siguiente jugada, Mariezkurrena remató fuera en una acción bien trenzada por los locales. El primer tiro entre palos del Huesca llegó a la media hora de partido con una volea desde el interior del área de Portillo que detuvo sin dificultades el meta local. Al siguiente minuto, llegó la ocasión más clara para el cuadro aragonés. Pase atrás de Julio Alonso y Portillo, completamente solo y en el punto de penalti, remató arriba. Los visitantes estaban mereciendo el empate y Luna volvió a rozar la igualada con un zurdazo con rosca que se marchó muy cerquita del palo derecho de Arana.

Para la segunda mitad, Ansotegi dio entrada a Marchal y Balda en detrimento de Agote y Ochieng. En el primer minuto los locales tuvieron una doble oportunidad con dos tiros de Astiazarán y Aguirre, pero el primero lo detuvo Jiménez y el segundo se marchó fuera. Los donostiarras salieron muy bien de los vestuarios y en la siguiente jugada Dani Jiménez evitó el 2-0 salvando un mano a mano a Marchal.

A partir de ahí, el encuentro bajó el ritmo con varias faltas e interrupciones. Astiazarán remató alto en el minuto 67 y Carrera, recién incorporado, falló una clara ocasión en el interior del área. El Huesca buscó el empate sin apenas generar peligro, tan solo un tiro desde fuera del área de Kortajarena, canterano de la Real, que se marchó muy desviado (minuto 70).

Probable grave lesión de rodilla para Diego Aznar Diego Aznar, que salió en el 71 en sustitución de Portillo, se tuvo que retirar solo diez minutos después y todo apunta a que tiene una grave lesión de rodilla que le haría perderse lo que resta de temporada. El delantero zaragozano, que apenas había contado en este curso, teniendo minutos solo en un partido de Liga, en el estreno del curso ante el Leganés, y en la Copa contra el Utebo notó la gravedad de la lesión nada más ocurrir la jugada y el técnico Sergi Guilló también confirmó después que los pronósticos invitaban a pensar que se había producido una grave lesión de rodilla, del cruzado en este caso.

La Real B, con superioridad numérica por la lesión de Diego Aznar sobre el verde, trató de manejar los tiempos del partido y aprovechar las transiciones ofensivas ante un Huesca volcado hacia la portería el conjunto vasco. Entre Dani Jiménez y un palo salvaron el 2-0 de la Real tras un gran testarazo de Gorosabel, pero en el minuto 89 Astiazarán, a pase de Carrera, firmó el definitivo 2-0 con un gran remate cruzado.