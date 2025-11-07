Huesca y Andorra se citan este sábado acuciados por sus rachas negativas

El Huesca necesita la victoria de manera urgente por lo que buscará la reacción este sábado ante el Andorra (16.15 horas) en el fortín del Alcoraz, al amparo de sus aficionados, tras los malos resultados que lleva cosechados en las últimas jornadas, una tendencia similar a la de su rival, con solo seis puntos de los últimos 21 en juego.

El conjunto oscense, que empezó la temporada cosechando buenos resultados, ha caído en picado en la clasificación y ahora necesita sacar adelante el partido ante el conjunto andorrano tanto para sumar los tres puntos como para subir la moral, en estos momentos bastante baja porque los resultados no llegan y ya está en la parte baja de la clasificación.

El equipo del Altoaragón, que en El Alcoraz se transforma y saca adelante los partidos, confía que en su estadio pueda sumar una victoria para alejarse de los puestos comprometidos en la tabla y jugar con una mayor tranquilidad que la que ahora tiene acuciado tanto por el bajo rendimiento en general de la plantilla.

De no ganar, el puesto del entrenador se complicaría muchísimo para Sergi Guilló y también la clasificación, por lo que tienen mucho en juego en el envite.

Nuevamente habrá muchos cambios en el alineación, algo habitual en las decisiones de Guilló en todos los partidos y más para este encuentro, ya que volverán algunos jugadores que no estuvieron en San Sebastián, como es el caso del capitán Jorge Pulido y del delantero centro Enol Rodríguez en el caso que esté ya recuperado.

La única línea de juego que parece tener continuidad en las últimas jornadas es la del centro campo con Jesús Alvarez, Portillo y Kortajarena, y tanto en defensa como en la delantera es una incógnita saber quién jugará y qué sistema de juego utilizará Guilló.

Los de Ibai Gómez llegan al encuentro con cinco jornadas consecutivas sin ganar, al encadenar tres derrotas y dos empates. Los del Principado han pasado de estar en lugares de playoff de ascenso en las primeras jornadas a tener el descenso a sólo cuatro puntos de la permanencia, por lo que les urge puntuar en un estadio donde nunca han ganado.

En su última visita en febrero de 2024 perdió por 2-0 con goles de Samu Obeng y Elady Zorrilla. El equipo andorrano estaba dirigido por Eder Sarabia y los oscenses por Antonio Hidalgo. En el otro partido, disputado el mes de diciembre del 2022, el Huesca se impuso por 1-0 con gol de Juan Carlos de penal.

El club andorrano tiene mucho por mejorar, especialmente, en el juego ofensivo dónde está sufriendo bastante con dos goles en los cinco últimos partidos. En su último encuentro de visitante encajó un 4-1 en Málaga. Ibai Gómez cuenta con toda la plantilla disponible y recupera para este partido al portero Áron Yaakobishvili.