La crónica del Huesca-Andorra (2-2): Pulido y Sielva salvan un punto 'in extremis' antes del derbi

El Huesca y el Andorra empataron a dos goles con un tiempo para cada equipo, ya que mientras que en la primera mitad los visitantes fueron muy superiores ante un flojo equipo oscense, en los segundos 45 minutos los locales revertieron el juego y el marcador (2-2). No tuvo dominador el partido en sus inicios con los dos equipos que adoptaban muchas precauciones a la hora de elaborar el juego, aunque el Andorra estuvo más acertado en todas las acciones, y también para encarar la portería contraria.

En el ecuador de la primera parte, el Andorra ya se había hecho con el control del centro del campo y se acercaba con peligro teniendo varias acciones cerca de la portería del Huesca. El desconcierto y la falta de iniciativa del conjunto oscence las aprovechó el cuadro visitante para adelantarse en el marcador por medio de Minsu en el minuto 29 de un disparo en las inmediaciones del área, estando libre de marca para batir a Dani Jiménez el segundo palo; y seis minutos más tarde, en pleno desconcierto del Huesca, llegó el segundo gol del Andorra en un fallo de Pulido que Villahermosa aprovechó.

En la primera parte el Huesca estuvo desaparecido. En la segunda, salió con más energía y buscando la portería contraria. Kortajarena tuvo una ocasión en el minuto 58 al enviar un cabezazo fuera de la portería andorrana. Enrich también pudo marcar en el 62 y, más tarde, Dani Luna no acertó a batir a Owono.

Tanto fue el cántaro a la fuente que en el minuto 77 tras el saque de falta de Sielva, Pulido cabeceó al las mallas (1-2). Tras ser revisado durante cinco minutos se confirmó el gol, entrando el partido en un calvario para el Andorra ante el acoso del Huesca, que empató en el minuto 88 por medio de un penalti que transformó Sielva.