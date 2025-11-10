El Huesca despide a Sergi Guilló

La Sociedad Deportiva Huesca ha decidido relevar a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo. El club adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva. "Desde la entidad queremos agradecer a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico su trabajo, profesionalidad y compromiso durante estos meses, y desearles mucha suerte en el futuro", dice el comunicado de la entidad oscense.

Guilló llevaba semanas cuestionado y el 5 de 24 puntos en los últimos ocho partidos y ni el empate remontando un 0-2 ante el Andorra le ha servido al entrenador para salvar su puesto. Así pues, el Huesca estrenará técnico en el derbi aragonés.