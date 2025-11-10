Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SD Huesca

El Huesca despide a Sergi Guilló

"El club adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva", dice el Huesca

Guilló, con Sielva durante el partido ante el Andorra

Guilló, con Sielva durante el partido ante el Andorra / LaLiga

El Periódico de Aragón

Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca ha decidido relevar a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo. El club adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva. "Desde la entidad queremos agradecer a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico su trabajo, profesionalidad y compromiso durante estos meses, y desearles mucha suerte en el futuro", dice el comunicado de la entidad oscense.

Guilló llevaba semanas cuestionado y el 5 de 24 puntos en los últimos ocho partidos y ni el empate remontando un 0-2 ante el Andorra le ha servido al entrenador para salvar su puesto. Así pues, el Huesca estrenará técnico en el derbi aragonés.

