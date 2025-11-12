El Huesca hace oficial la llega de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador.

La SD Huesca ha hecho oficial esta mañana la llegada de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador del conjunto aragonés tras la destitución de Sergi Guilló hace dos días. El mensaje en el que los azulgranas comunicaron que Guilló no seguiría al frente del equipo, con el derbi aragonés a la vuelta de la esquina, pilló a muchos por sorpresa. Y, durante casi dos días, el Huesca ha mantenido en vilo a sus seguidores a la espera de comunicar la llegada del nuevo míster, aunque todos los rumores ya apuntaban a Bolo.

El técnico bilbaíno llega tras casi un año de descanso desde su última actuación a los mandos de un club. Bolo tiene experiencia en Segunda División tras haber pasado por tres equipos de la liga de plata del fútbol español. El primero fue la Ponferradina, tras ascenderlo él mismo en su primer año en el club en la campaña 2018-2019 y llegando a estar cuatro temporadas en el cargo.

En el verano de 2022 fichó por el Real Oviedo, pero una mala racha en la primera vuelta de le hizo permanecer poco más de dos meses al mando de conjunto asturiano y fue destituido el 18 de octubre. Por último, dirigió al Burgos durante todo el curso de la 2023-2024, dejándolo noveno a cinco puntos del playoff, y, en la siguiente temporada, fue despedido el 28 de octubre, fecha desde la que no ha entrenado. Antes de estos tres, militó en el fútbol vasco dirigiendo al Barakaldo y al Arenas.