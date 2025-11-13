Bolo, en su presentación como nuevo entrenador del Huesca: "Tenemos que estar todos muy unidos "

La mañana de este jueves ha tenido lugar en el Estadio El Alcoraz la presentación de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador de la SD Huesca. Bolo, nuevo entrenador de los azulgranas, ha dicho en la rueda de prensa que lo principal para sacar adelante la temporada es estar todos unidos y tener ilusión por hacer las cosas día a día. "A la plantilla la he encontrado expectante y triste, y a la vez ilusionada porque cuando llega un nuevo entrenador todos están con las orejas atentas e ilusionados, como nosotros también lo estamos para crecer y poder conseguir los objetivos y para ello tenemos que estar todos muy unidos tanto en los buenos momentos como en los malos", han sido sus primeras palabras en su presentación este jueves.

El técnico tampoco ha ocultado la dificultad de la Segunda División al reconocer que la categoría es "muy complicada", como lo es también sumar los puntos. "A veces pones todo y no salen las cosas. Nosotros nos vamos a dejar todo y hacer las cosas bien para ganar y competir con todos en todos los partidos y no sólo en casa y también fuera con un buen trabajo, con ilusión y todos juntos", ha incidido. El nuevo míster del Huesca ha asegurado que busca "minimizar los errores" que se han cometido en los partidos, para lo que cree conveniente "hacer las cosas más sencillas".