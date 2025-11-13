Bolo, en su presentación como nuevo entrenador del Huesca: "Tenemos que estar todos muy unidos "
El técnico ha asegurado que busca "minimizar los errores" que se han cometido en los partidos, para lo que cree conveniente "hacer las cosas más sencillas"
La mañana de este jueves ha tenido lugar en el Estadio El Alcoraz la presentación de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador de la SD Huesca. Bolo, nuevo entrenador de los azulgranas, ha dicho en la rueda de prensa que lo principal para sacar adelante la temporada es estar todos unidos y tener ilusión por hacer las cosas día a día. "A la plantilla la he encontrado expectante y triste, y a la vez ilusionada porque cuando llega un nuevo entrenador todos están con las orejas atentas e ilusionados, como nosotros también lo estamos para crecer y poder conseguir los objetivos y para ello tenemos que estar todos muy unidos tanto en los buenos momentos como en los malos", han sido sus primeras palabras en su presentación este jueves.
El técnico tampoco ha ocultado la dificultad de la Segunda División al reconocer que la categoría es "muy complicada", como lo es también sumar los puntos. "A veces pones todo y no salen las cosas. Nosotros nos vamos a dejar todo y hacer las cosas bien para ganar y competir con todos en todos los partidos y no sólo en casa y también fuera con un buen trabajo, con ilusión y todos juntos", ha incidido. El nuevo míster del Huesca ha asegurado que busca "minimizar los errores" que se han cometido en los partidos, para lo que cree conveniente "hacer las cosas más sencillas".
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil
- La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros