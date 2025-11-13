Martín González, sobre la destitución de Guilló: "Yo hubiera esperado una semana más"

La presentación de Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador de la SD Huesca este jueves ha quedado marcada por las declaraciones de Ángel Martín González. El director deportivo, sentado junto al nuevo técnico y al presidente del club, ha aprovechado su intervención para distanciarse públicamente de la rapidez con la que se tomó la decisión de destituir a Sergi Guilló el pasado lunes.

Martín González ha sido sincero sobre sus dudas respecto a los tiempos de la destitución y ha admitido que el desenlace fue inesperado para él. “Yo no me esperaba en ningún momento que la situación fuera tan rápida ni tenerlo tan claro como se ha tenido. Yo, personalmente, hubiera esperado una semana más”, ha confesado. El director deportivo considera que el anterior técnico merecía, como mínimo, dirigir al equipo en el derbi aragonés, un partido clave también para los azulgranas. “Para mí, se merecía haber llegado al partido del Zaragoza. Si ese partido lo hubiéramos perdido, creo que él mismo iba a entender que la situación era complicada y que se ha torcido mucho, pero no en ese otro momento”.

No obstante, el foco principal de su comparecencia, más allá de su opinión sobre el cese de Guilló, ha estado en exculpar de manera rotunda a los futbolistas de cualquier responsabilidad en la salida del técnico ilicitano: “Lo único que puedo decir seguro es que la plantilla no ha tenido nada que ver en ello”. El director deportivo del Huesca ha negado los rumores de una supuesta falta de actitud que circularon tras el último partido contra el Andorra en El Alcoraz. “Escuché o me comentaron, porque yo no tengo redes sociales, que en el partido del domingo, sobre todo en el primer tiempo, estaban acusándoles y es absolutamente mentira todo”, ha afirmado.

De hecho, ha destacado la reacción del equipo en ese mismo encuentro como prueba de su compromiso, asegurando que el vestuario era ajeno a lo que iba a suceder. “Yo creo que la plantilla ha estado al margen de todo esto. Yo creo que nadie de la plantilla pensaba que podía ocurrir. El segundo tiempo que hicimos contra Andorra fue muy meritorio y le dimos la vuelta a un partido que teníamos imposible, por lo que creo que que la plantilla tiene que estar muy tranquila y muy unida”, explica Martín González.

En este sentido, ha advertido sobre el peligro de la fractura interna que podría generar un rumor así: “Lo que no puede ser es que se divida un vestuario por una situación en la que no han participado”. El director deportivo también ha dejado unas palabras de despedida para Guilló y su cuerpo técnico: “Quiero agradecerles su trabajo, desearles mucha suerte donde vayan y que demuestren lo que tienen dentro y lo que saben”.