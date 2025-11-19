El Huesca ya retira las letras de El Alcoraz: este será el nuevo nombre del estadio

Los que se hayan acercado este miércoles al recinto de El Alcoraz se habrán encontrado con una llamativa sorpresa al ver a varios operarios trabajar sobre la fachada principal del estadio. Todo ello porque la SD Huesca ha puesto ya en marcha los trabajos para retirar las viejas letras de El Alcoraz y colocar en su lugar las del nuevo nombre, que acompañará al conjunto azulgrana en casa para lo que resta de temporada.

El fortín de los altoaragoneses ha sido siempre uno de sus puntos a favor, llegando a consolidarse como la base del proyecto en los dos ascensos a Primera División que ha vivido el equipo (2018 y 2020). Ahora, incluso con el equipo en los puestos de descenso, el Huesca tan solo ha sufrido en casa una de las siete derrotas que acumula este curso. Por eso mismo, un cambio de nombre en el feudo azulgrana puede asustar a muchos aficionados ante la posibilidad de una pérdida de identidad.

Sin embargo, a la crisis deportiva del conjunto aragonés hay que sumar una muy complicada situación económica, con el club tratando de recuperarse de una deuda millonaria desde la llegada de la nueva directiva. Con Agustín Lasaosa de nuevo en el cargo de presidente de la SD Huesca, el club, en clara dinámica de restauración, ha vivido varios momentos clave en los que su supervivencia ha pendido de un hilo. El último de ellos llegó este mismo verano y la entrada de nuevos inversores a la entidad supuso una bocanada de aire fresco para que el club siguiera respirando.

El nuevo patrocinador

Uno de estos nuevos inversores fue la gigantesca Amazon Web Services (AWS), cuyo patrocinio hizo oficial el Huesca a mediados de septiembre de este año. Ahora, la multinacional americana dejará su sello en la capital del Alto Aragón y dará nombre al estadio. No obstante, el sello de El Alcoraz seguirá presente, ya que Amazon solo pondrá el broche final al nombre ya existente, dando como resultado 'El Alcoraz by Amazon'.

El club trabaja desde hoy con la intención de haber sustituido las viejas letras por las nuevas en menos de tres semanas. La intención es poder estrenar el nuevo nombre en el partido que enfrentará a la SD Huesca con el Real Valladolid dentro de tres jornadas, después de haberse cruzado con el Sporting de Gijón en casa este fin de semana, y con el Almería a domicilio el siguiente.