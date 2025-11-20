Dani Jiménez, portero de la SD Huesca: "Esta situación la vamos a revertir sí o sí"

Dani Jiménez ha comparecido este jueves en la previa del partido que enfrentará a la SD Huesca y al Sporting de Gijón este domingo a las 16.15 horas en El Alcoraz y al que el conjunto azulgrana llega con la necesidad de sumar de tres para salir del descenso. El guardameta ha reconocido que la derrota contra el Real Zaragoza ha supuesto un gran golpe, aunque ha matizado el grado de alarma. “Como dices, la derrota es dura, duele, preocupa”, admite. “La situación podría definirla que no es dramática porque estamos a tiempo de todo, que creo que es el matiz de calificarla de esta forma, pero creo que la realidad es que preocupa”, ha añadido.

Para el portero, la clave pasa por aumentar la exigencia: “Tenemos que dar todo, mucho, mucho más para poder salir de esa situación”. Pese a la clasificación, su fe en las posibilidades de la plantilla sigue intacta: “Estoy convencido y creo en cada uno de mis compañeros y esta situación la vamos a revertir sí o sí”. También ha afirmado que la presión se empieza a notar ya que “no es lo mismo jugar con la tranquilidad en unos puestos más arriba que la intranquilidad, en este caso, de estar abajo”. Aun así, lanza un mensaje positivo: “Creo que estamos lo suficientemente capacitados para aguantarlo”.

El choque ante el Sporting servirá también para seguir asimilando los conceptos de un Bolo que solo ha dirigido al Huesca en un encuentro. En este sentido, Jiménez destaca el cambio de metodología: “El impacto sobre todo porque al final es una forma diferente, ni una es mejor ni otra es peor, pero sí es diferente”. Además, valora el cuidado del nuevo cuerpo técnico: “Pulen mucho los detalles, nos lo dan prácticamente todo un mascado, revisan sobre todo el orden”. Todo ello para darse un lavado de cara: “Que nos vean como un equipo muy rocoso, muy difícil de superar”.

El portero se ha mostrado exigente consigo mismo respecto a los goles encajados, una de las asignaturas pendientes del equipo esta temporada. “Salgo de los partidos un poco con rabia de decir, coño, me ha llegado una vez y ha sido un gol”, confiesa. Aunque ha defendido su rendimiento general y ha asegurado que está “evitando más situaciones que otros años” en otras facetas del juego. “Al final al portero se lo valora sobre todo por parar”, añade.

Jiménez ha negado de manera tajante que la SD Huesca tenga una de las peores plantillas de la categoría: “No, no, absolutamente no”. De cara al fin de semana, el guardameta ha señalado que el apoyo de la afición es “diferencial” en la categoría. Al final creo que estamos sacando muchos, muchos más puntos en casa. Es porque al final sentimos a la afición cerca. Por ello, el objetivo es conseguir “esa ansiada victoria” ante el Sporting, “primero por cortar esa mala racha y, segundo, por ser agradecidos con todo ese apoyo”.