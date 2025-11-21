Jon Pérez 'Bolo': "El equipo está con mucha ilusión para cambiar la dinámica"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', es consciente de la preocupación por la dinámica que atraviesa el equipo pero afronta con optimismo el partido de este próximo domingo ante el Sporting y asegura que los jugadores están con "mucha ilusión" para cambiar la dinámica.

"El equipo ha trabajado bien en esta semana y están todos con muchas ganas e ilusión de que llegue el partido del domingo para poder hacer las cosas bien y ganar", según ha dicho el nuevo técnico del Huesca. Aun "concienciados" con la dificultad del partido, ha insistido en que el equipo quiere "cambiar la racha negativa", "Si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de ganar contando con el apoyo del nuestro público, que los necesitamos", ha asegurado 'Bolo'.

Los pocos días que lleva en Huesca el entrenador vasco le están sirviendo para conocer mejor a toda la plantilla. "Cada día nos vamos conociendo mejor y sacamos conclusiones para tener un equipo que sea intenso, que tenga una identidad propia y que no nos pase como contra el Zaragoza, que estuvimos viendo cómo jugaba el rival ya que hay que ir desde el principio a por el partido y no ver qué pasa". ha analizado.

Se ha mostrado convencido de que van a salir "bien" dl rsto de partidos que juegue el Huesca, tanto en casa como fuera. Del Sporting ha comentado que es muy fiable en defensa y tiene buenas transiciones. Ha explicado que el Huesca le tiene que poner las cosas difíciles, jugar más en campo contrario y tener más ocasiones de gol.

'Bolo' ha pedido a todos trabajo y unión para sacar adelante la situación en la que está inmerso el Huesca en estos momentos. "Espero un cambio en el equipo y romper la dinámica. Estamos todos trabajando todos muy bien y poco a poco se va a ver mejor y aunque no estamos tranquilos, esperamos sacarlo adelante, y ahora lo importante es acertar con el equipo", ha concluido el técnico del Huesca.