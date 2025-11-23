SD Huesca
El Huesca de Bolo resucita desde los once metros (2-0)
El técnico logra su primera victoria tras un encuentro muy serio en El Alcoraz ante el Sporting de Gijón
El Huesca, con dos goles de penalti, de Sielva y Kortajarena, puso fin a su mala racha de seis jornadas sin ganar y venció este domingo por 2-0 a un Sporting inofensivo. Jon Pérez 'Bolo', técnico del equipo oscense, siguió apostando por un equipo de jugadores veteranos, con un 4-4-2 y todos más juntos ante un rival con muy poca pegada.
Los primeros minutos fueron de dominio del Huesca, que se adelantó en el marcador en el 20, de penalti por una mano de Gelabert, por medio de Sileva. El Sporting intentó reaccionar y pudo empatar, pero Dani Jiménez lo evitó sacando una mano 'in extremis' tras un remate Jastin Smith.
El Huesca tuvo que defenderse más en la recta final del primer tiempo, pero controló sin excesivos problemas los intentos de buscar el gol de su rival y firmó varias contras peligrosas. El equipo asturiano tuvo una clara ocasión de gol en los primeros minutos del segundo tiempo a cargo de Jastin Smith y, poco a poco, se hizo con el control del partido, aunque los locales no pasaron grandes apuros y sentenciaron el duelo en el minuto 86 con otra diana desde los once metros, de Kortajarena, tras otra mano del Sporting dentro del área.
Ficha Técnica
2 - Huesca: Dani Jiménez; Carrillo (Angel Pérez, m. 82), Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Jesús Alvárez, Kortajarena, Portillo (Ro, m. 82), Ojeda (D. Luna, m. 73) y Enrich (Enol, m. 67).
0 - Real Sporting: Yañez; Rosas, Curbelo (M. Rodriguez, m. 87) Perrin, Sánchez; Martín (Bernal, m. 86) Corredera (Otero, m.74), Jastin Smith (Cortés, m. 63), Gelabert, Campos y Amadou (Caicedo, m. 63).
Goles: 1-0, m.20: Sielva, de penalti. 2-0, m.86: Kortajarena, de penalti.
Arbitro: Orellana Cid (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Curbelo.
Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz ante 5.634 espectadores. Se guardó un minuto de silencio contra la violencia de género.
