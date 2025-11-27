Bolo, entrenador de la SD Huesca: "Solo hemos ganado un partido y queda mucho trabajo"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha comparecido este jueves en rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará al conjunto azulgrana contra el Almería el sábado a las 18.30 en tierras andaluzas. El técnico ha valorado positivamente el trabajo de la semana tras romper la mala dinámica del equipo el pasado domingo en casa contra el Sporting de Gijón, aunque reconoce que aún hay un largo camino por recorrer. "Todavía no hemos hecho nada. Solo hemos ganado un partido y queda mucho trabajo por delante", indica.

Bolo ha asegurado que se centra en el progreso del equipo: "Estamos en mejorar día a día para que las sensaciones sean buenas y lleguemos bien a los partidos". En ese sentido, el técnico está convencido de que el grupo avanza la dirección adecuada: "El equipo va asimilando lo que le proponemos y esa es la línea a seguir".

Sobre el rival, si bien ha reconocido que "en esta liga todos los partidos van a ser muy complicados", afirma que el conjunto de Rubi pasa por una gran dinámica en cuanto a sensaciones: "Es cierto que el Almería está teniendo una trayectoria muy positiva". El conjunto andaluz perdió ayer el encuentro atrasado contra en Ceuta y buscará una reacción en su casa contra el Huesca: "Ayer perdió y tendrán ganas de volver a ganar. Sabemos que será complicado, pero no vamos a renunciar a nada". Además, reconoce el míster que el equipo está motivado: "Vamos con toda la ilusión del mundo para intentar ganar el partido. Tenemos que confiar en nosotros".

Para ello, la hoja de ruta a seguir en Almería, según ha explicado Bolo, pasa por "jugar más en campo contrario, llegar más y hacer más oportunidades". Al entrenador le preocupa más el aspecto ofensivo que el defensivo, donde considera que el equipo ofrece mayores garantías. "En defensa creo que estamos trabajando bien y esa es la línea a seguir. Tenemos que mejorar con balón", confiesa.

Con ese trabajo en su juego lo que buscará el entrenador es romper una barrera para los altoaragoneses esta temporada, solo han conseguido tres puntos fuera de El Alcoraz tras la victoria en Mendizorrotza contra el Mirandés en la segunda jornada de campeonato. "En nuestra mano está el darle la vuelta y el empezar a conseguir resultados positivos. Estamos trabajando para ello y ojalá que pueda ser este fin de semana", asegura Jon Pérez 'Bolo'.

No puede perder de vista la SD Huesca una semana larga el partido de liga y con la cita copera en Ferrol a la vuelta de la esquina, aunque afirma el técnico que no es su máxima preocupación en estos momentos. "Pienso en lo más inmediato y eso es Almería. Sí que es verdad que en esta ocasión miramos un poco más adelante", explica Bolo, que deja ese problema para más adelante: "Cuando acabe ya pensaremos en la Copa".