El Huesca, a por la asignatura pendiente del triunfo a domicilio en Almería

La SD Huesca intentará dar la sorpresa este sábado (18.30 horas) en tierras andaluzas y derrotar al poderoso Almería de Rubi para tratar de sumar el segundo triunfo fuera de casa en la presente temporada, que es la asignatura pendiente en esta campaña, y así poder escalar posiciones en la clasificación. El equipo oscense cogió aire el pasado domingo, tras derrotar en El Alcoraz al Sporting, y así ha podido salir de la zona de descenso. Con el triunfo tomó oxígeno y disipó dudas, alejando en parte la preocupación que reinaba en el vestuario antes del enfrentamiento con el conjunto asturiano.

Para este partido no estarán disponibles para jugar Liberto Beltrán, Diego Aznar, Jordi Martín y Javi Mier, mientras que Toni Abad ya se ha recuperado, pero Bolo al final no lo ha incluido en la lista de expedicionarios que este viernes viajaron a tierras almerienses y se han entrenado por la tarde allí. El entrenador del conjunto oscense no tendrá problemas para confeccionar un once de garantías para afrontar el choque ante el equipo almeriense con el objetivo, al menos, de no regresar de vacío. El nuevo técnico del Huesca, desde de su llegada hace dos partidos, ha apostado por los jugadores más veteranos, lo contrario que hacía el anterior técnico, Guilló. Aunque esta estrategia no le dio resultado ante el Zaragoza, lo volvió a intentar en el anterior encuentro y esta vez su apuesta que sí fue positiva, ya que el equipo oscense sumó los tres puntos.

La llegada del nuevo entrenador vasco al Huesca ha dotado al equipo de una mayor estabilidad en el juego, ya que cuenta con los jugadores de más experiencia y no hace tantos cambios. Todo parece indicar que así seguirá siendo en los próximos partidos. Para el encuentro de este sábado en la decimosexta jornada en Segunda todo hace prever que Bolo seguirá con el mismo sistema de juego y con los mismos jugadores. Como mucho podría haber un cambio en el once inicial que salte al estadio del Almería.

El conjunto rojiblanco, sólido en casa con cinco victorias consecutivas, está pendiente de la evolución de Nico Melamed y Lucas Robertone, ausentes en Ceuta, mientras que el resto de la plantilla ha completado las últimas sesiones de entrenamiento sin incidencias destacables. Rubi, exentrenador del Huesca y que se mide contra su exequipo, al que subió a Primera en la 17-18, podría apostar por la continuidad en el once para reforzar el mensaje de estabilidad, con un centro del campo basado en Stefan Dzodic y Dion Lopy como eje organizativo, mientras que Embarba y Sergio Arribas volverán a asumir la responsabilidad creativa en las bandas. Soko y Andrés Fernández también hicieron historia en el Huesca, donde dejaron muy buen recuerdo, y se enfrentan a su exequipo.

Alineaciones probables

UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba, y Soko.

SD Huesca: Dani Jiménez; Carrillo o Angel Pérez, Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Alvarez; Portillo, Kortajarena, Ojeda y Enrich.

Árbitro: Muresan Muresan (Comité valenciano).

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 18.30.