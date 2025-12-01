Bolo hará rotaciones en la Copa del Rey. La previa del Racing de Ferrol-SD Huesca

La SD Huesca se enfrentará este martes a las 19.00 horas al Racing de Ferrol en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los azulgranas se desplazarán hasta el estadio A Malata para la cita copera contra un ex de la categoría de plata del fútbol español que milita ahora en Primera Federación.

El entrenador del conjunto altoaragonés, Jon Pérez 'Bolo', afrontará el partido de Copa ante el equipo de Ferrol con rotaciones y dará oportunidades a los jugadores que menos minutos acumulan, aunque con el objetivo firme de superar la eliminatoria. "Van a tener la oportunidad jugadores que merecen minutos. Estoy convencido de que lo van a hacer bien y con ganas de pasar", ha explicado el técnico, quien ha admitido que "muchas veces" las decisiones son "injustas", y que la Copa es "una oportunidad para ver a jugadores que están trabajando muy bien" y comprobar su rendimiento en competición.

Daniel Luna, jugador del Huesca, en el entrenamiento antes del partido de Copa contra el Racing de Ferrol. / SD Huesca

No obstante, ha subrayado que pese a los cambios, quiere hacer las cosas bien. "Tenemos que defender el escudo. Tenemos que dar una buena imagen y hacer las cosas muy bien para intentar pasar. Queremos jugar más eliminatorias y, si puede ser, en casa, para que la afición las disfrute", ha añadido.

"Vamos en el buen camino, queda mucho recorrido por hacer. Siempre es positivo sumar fuera de casa y ahora, cambiando el chip al modo Copa, vamos con mucha ilusión. Es una competición muy bonita", ha señalado el técnico, quien ha agradecido el esfuerzo del club por ir en avión para poder estar más descansados e intentar pasar la eliminatoria. Ha advertido de que el de A Malata será “un partido difícil” y ha insistido en que en la Copa "todo se iguala".

Manu Rico, jugador del Huesca, en el entrenamiento antes del partido de Copa contra el Racing de Ferrol. / SD Huesca

Por otro lado, Bolo ha destacado el crecimiento defensivo del Huesca. "La portería a cero siempre es muy importante y estamos consiguiendo no cometer errores, sabiendo que tenemos que mejorar la fase ofensiva. Estamos en ello, trabajando, y esperemos que pronto vuelva ese juego de hacer oportunidades y llegar, porque eso nos hará conseguir más goles, que es lo que queremos", ha apuntado.

Sobre el Racing de Ferrol, "un recién descendido que está haciendo las cosas muy bien", ha advertido de la dificultad del cruce. Ha dicho que tiene jugadores con experiencia en Segunda División y va a ser un partido difícil. "Vamos a un buen campo, con un equipo con jugadores de nuestra categoría. Si no hacemos las cosas bien, tendremos pocas opciones de poder pasar", ha zanjado.