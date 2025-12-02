Un Huesca solvente avanza en la Copa del Rey tras ganar al Racing de Ferrol (0-2)

La solvencia en defensa y en la faceta atacante le permitió este martes al Huesca seguir adelante en Copa del Rey tras ganar en A Malata (0-2) al Racing de Ferrol, de Primera RFEF y que dio la cara ante el conjunto rival, de LaLiga Hypermotion.

Si Pablo López mantuvo únicamente a tres de los jugadores de su último once liguero, fueron solo un par los que lo hicieron en el de Jon Pérez Bolo para un duelo marcado por el tiempo frío, las precipitaciones por momentos intensas y la escasa afluencia de público.

Los verdes tuvieron el protagonismo en el inicio, de juego pausado y con efectividad defensiva en los locales, como también en sus primeras conexiones hacia Antón Escobar, referencia al ataque, ante los intentos de internada de los aragoneses.

La circulación del Racing de Ferrol en torno a la zaga rival condicionó el despliegue del Huesca, con Álex Zalaya como pilar de la contención atrás para los navales, ágiles ante un contrincante de categoría superior.

Los de Jon Pérez Bolo acabaron comprimiendo la creatividad racinguista en el centro de campo, aunque con dificultades para dibujar su juego, que quiso abrir por la banda, también cubierta con solvencia por los anfitriones.

Fue una decisión errónea del Pujol la que facilitó el disparo de Ángel Pérez para abrir la cuenta ya en el 15, un gol que dio alas al cuadro aragonés, tanto para ampliar la renta como para blindar su zaga, con un asedio al alza en torno a la meta defendida por Lucas Díaz.

El Racing de Ferrol recuperó brío cerca de portería hacia el descanso, con un Pérez que siguió como actor principal en los visitantes y un Saúl García encargado de frenar sus aproximaciones con peligro, pero, en un final del primer tiempo ya más descafeinado, escasearon las ocasiones definidas en los dos bandos.

El buen nivel defensivo no se apagó en el once de Pablo López en la reanudación, pero el rendimiento de los de Pérez Bolo exigió todavía más, evitando más de un susto al borde de la puerta local.

El Huesca se volcó en la búsqueda del segundo, pero no acabó de precipitar el repliegue de los navales, más desenfocados que en el tiempo de arranque, aunque con capacidad, de nuevo, para tutear al rival, como demostró Raúl Dacosta con un primer disparo alto en el minuto 54, un lanzamiento al palo de Aitor Gelardo o los intentos a balón parado.

Los visitantes apelaron a la efectividad y los racinguistas aportaron el esfuerzo con el avance del segundo período, en el que la entrada de Pascu permitió refrescar el planteamiento del Racing de Ferrol, con una conexión con Antón Escobar que acabó con el esférico rozando la portería en el 62.

El joven Azael García se sumó, con un disparo directo al cancerbero, al grupo atacante para dar la sorpresa frente a un rival con ventaja en el marcador y pleno en la retaguardia, una superioridad que desembocó en el 0-2, obra de Ntamack en el 71, gracias a un desajuste de Pujol y Álex Zalaya.

La renta más amplia no cambió la hoja de ruta del plantel verde, muy vivo en la tarea ofensiva, a la que añadió más efectivos en el desenlace, pero la apuesta de Pablo López no fue respuesta suficiente ante el Huesca, que sigue adelante en Copa.