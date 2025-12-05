El Huesca mide la mala dinámica del Valladolid en El Alcoraz

La SD Huesca vuelve este sábado a El Alcoraz (16.15 horas), un fortín en el que los azulgranas pueden obtener puntos y asentarse en la parte media de la clasificación, después del valioso empate conseguido en la anterior jornada en el campo del Almería y tras pasar de eliminatoria en la Copa ante el Racing de Ferrol. Se trata de una prueba de fuego para un Valladolid que llega inmerso en una mala dinámica tras dos empates y dos derrotas.

El equipo oscense está cosechando buenos resultados desde la llegada al banquillo de 'Bolo' como entrenador, con más moral y confianza, ya que le están saliendo bien las cosas en las últimas jornadas, aunque no se puede relajar puesto que en la clasificación aún está en una situación complicada, a tan sólo un punto de la zona de descenso.

La enfermería del conjunto oscense está prácticamente despejada, con la única baja del delantero centro Diego Aznar, que ya no jugará en toda la temporada por su grave lesión de rodilla, por lo que el técnico del Huesca no tendrá ningún problema para elegir a los jugadores que quiera. No habrá novedades en la alineación del equipo azulgrana pese a jugar el partido de Copa el pasado martes, donde reservó a la mayor parte de titulares, ya que probablemente salgan los mismos jugadores de las últimas jornadas que son por los que ha apostado “Bolo”, con una media de edad alta, al ser los más veteranos, y que de momento le están dando buen resultado al equipo.

Jordi Martín y Sergio Arribas, durante el entrenamiento en la base aragonesa. / SD Huesca

El Valladolid viaja sin Lachuer, Alani y Marcos André, según ha confirmado el técnico blanquivioleta, el uruguayo Guillermo Almada, que tendrá que añadir varias dudas debido a la gripe. Esa enfermedad ha causado estragos en las filas vallisoletanas y durante la semana ha impedido poder realizar entrenamientos con normalidad, aunque la gran mayoría parece haberse recuperado. A priori, no alterará el esquema del entrenador uruguayo, que mantiene su filosofía de dar continuidad y confianza a los jugadores para seguir creciendo, si bien va a tener que recurrir al mercado invernal para tratar de fichar a algún delantero que logre los goles que no están subiendo al casillero del equipo.

Ese es el gran debe del Real Valladolid, cuyos números en cuanto a posesión de balón, recuperaciones, volumen de juego o llegadas, no se trasladan a los resultados; y los oscenses volverán a ponerlo a prueba este sábado, tras el cambio que ha provocado la llegada al banquillo de Jon Pérez Bolo. Almada es consciente de esa mejoría del rival en las últimas jornadas, pero tiene fe en sus jugadores para poder contrarrestar sus puntos fuertes y aprovechar los débiles, y traer a Valladolid los tres puntos, ya que necesitan un triunfo para reforzar ese buen trabajo táctico, que no está obteniendo rédito.

Sergi Enrich, durante el entrenamiento en la base aragonesa antes de la visita del Valladolid. / SD Huesca

Si no hay resultados, poco importa que se juegue mejor que el rival, de ahí que ya sea urgente empezar a sumar de tres en tres, puesto que no es que queden descolgados de los puestos de arriba, sino que pueden empezar a coquetear de manera peligrosa con los de abajo. De hecho, donde más a gusto se siente el Huesca y está sacando los puntos es en El Alcoraz, con el apoyo de su afición, por lo que se espera que en el partido de mañana se vuelvan a quedar los puntos en casa y así poder dar un salto en la clasificación, dada la poca diferencia que hay en la parte media de la tabla.

Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Alvarez; Portillo, Kortajarena, Ojeda y Enrich.

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Ponceau; Peter, Chuki, Amath; y Latasa.