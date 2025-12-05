La SD Huesca registra pérdidas, pero reduce el déficit y proyecta beneficios para el próximo año

La Junta de Accionistas de la SD Huesca ha aprobado por unanimidad las cuentas correspondientes a la temporada 2024/25, cerradas a 30 de junio de 2025, que recogen una disminución del déficit de 2,74 millones de euros ya que las perdidas fueron de 2,39 millones de euros, frente a los 5,13 millones del ejercicio anterior. Esta mejora supera el objetivo fijado por el Consejo de Administración en diciembre de 2024, que era de 4,2 millones de euros de pérdidas, gracias a la reestructuración y optimización empresarial implementadas durante la temporada.

Además, a 30 de junio del presente año, el patrimonio neto arroja un saldo positivo de 2,4 millones, frente al patrimonio negativo del ejercicio anterior, cuya cifra era de -1,3 millones de euros. El factor clave de este saneamiento, según ha informado el club en un comunicado, es la ampliación de capital de 6,1 millones de euros, ejecutada en diciembre de 2024 con validación de LaLiga.

De cara a la temporada 2025-2026, la SD Huesca ha contabilizado un aumento de los ingresos por patrocinios hasta los 5,6 millones de euros y el ingreso récord de ticketing, que refuerzan la estabilidad financiera del club. Gracias a estas medidas, la entidad espera alcanzar beneficios en la próxima temporada y consolidar un proyecto económico sostenible y fortalecer la viabilidad a largo plazo.

Con estos resultados, la SD Huesca, según el comunicado oficial, refuerza su compromiso con la gestión responsable y transparente, generando confianza entre accionistas, afición y patrocinadores y sentando las bases para un futuro sólido y competitivo tanto dentro como fuera del campo.