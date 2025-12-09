SD HUESCA
El jugador del Huesca Samuel Ntamack sufre una lesión de rodilla
Las pruebas revelan una lesión de grado 1-2 en la articulación del delantero
Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este martes el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca Samuel Ntamack han confirmado el diagnóstico que realizaron los servicios médicos del club en el momento de la dolencia, una lesión de grado 1-2 en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda.
El jugador francés tuvo que ser atendido el pasado sábado en el tramo final del encuentro frente al Real Valladolid, y aunque pudo regresar en primera instancia al terreno de juego, se retiró un minuto después, tras conseguir en el minuto 76 del partido el único gol de su equipo.
Los servicios médicos del club ya trabajan en la recuperación del jugador con el fin de poder reducir al mínimo los plazos de recuperación, que dependerán de la evolución de la propia dolencia, aunque no se descarta que puedar estar ausente de los terrenos de juego en lo que resta de año.
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- Lunes negro en carretera: dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Huesca
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación