El jugador del Huesca Samuel Ntamack sufre una lesión de rodilla

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este martes el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca Samuel Ntamack han confirmado el diagnóstico que realizaron los servicios médicos del club en el momento de la dolencia, una lesión de grado 1-2 en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda.

El jugador francés tuvo que ser atendido el pasado sábado en el tramo final del encuentro frente al Real Valladolid, y aunque pudo regresar en primera instancia al terreno de juego, se retiró un minuto después, tras conseguir en el minuto 76 del partido el único gol de su equipo.

Los servicios médicos del club ya trabajan en la recuperación del jugador con el fin de poder reducir al mínimo los plazos de recuperación, que dependerán de la evolución de la propia dolencia, aunque no se descarta que puedar estar ausente de los terrenos de juego en lo que resta de año.