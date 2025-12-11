Bolo, entrenador del Huesca: "Estamos trabajando bien, pero nos falta esa pizca de suerte"

El Huesca de Jon Pérez ‘Bolo’ encara una prueba de fuego este viernes ante la Cultural Leonesa en un partido fuera de casa que podría meter al conjunto azulgrana en descenso por primera vez en lo que va de temporada. El técnico ha comparecido esta mañana en la previa del encuentro y ha reconocido que la línea de trabajo es la correcta, aunque todavía hay aspectos que mejorar tras el duro correctivo del Real Valladolid la pasada jornada en El Alcoraz.

El entrenador ha sido claro sobre la situación clasificatoria del equipo y las expectativas de alcanzar una posición más cómoda en la tabla: “Creo que va a ser así durante toda la temporada. La parte de arriba también está muy igualada, la parte del igual”. Por ello, Bolo quiere centrarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles y dejarse las preocupaciones a un lado: “Lo que vamos a intentar es sacar resultados positivos para colocarnos en una mejor situación y así podremos trabajar más tranquilos y mejor”.

El míster está convencido de que el nuevo rumbo del conjunto azulgrana es el correcto, aunque no está teniendo fortuna con los resultados: “Que creo que estamos trabajando bien, pero nos está faltando esa pizca de suerte”. Aun así, el técnico vasco es consciente de que al equipo le quedan muchas cosas por pulir, en espacial tras la goleada del Pucela: “Tenemos que mejorar bastantes aspectos con respecto al último partido. Hemos analizado lo que hicimos bien y mal para fortalecer las cosas positivas, y que duren más, y que los fallos que pagamos caros no se repitan”.

Jorge Pulido, en el entrenamiento del Huesca esta mañana en la base aragonesa. / SD Huesca

Jon Pérez ‘Bolo’ ha vuelto a aludir al mal rendimiento del club altoaragonés fuera de casa, donde solo ha sacado 4 puntos de 24 disputados, y ha asegurado que tiene la mente puesta en mejorar el dato: “Me preocupa y me ocupo en ello. Si queremos ganar partidos fuera tenemos que hacer goles y mantener la portería a cero”. Aun así, el entrenador bilbaíno ha insistido en ser optimista. “Tenemos que agarrarnos a las cosas positivas y no mirar a las negativas. Si solo miramos a lo malo, nos traerá cosas negativas. Vamos a ser positivos, a confiar en el trabajo que estamos haciendo. Los jugadores confían a muerte en eso”.

No obstante, el técnico es consciente de que el duelo que afronta “es un partido complicado”. Sobre el rival, ha remarcado la mejoría del conjunto castellano, recién ascendido a Segunda División, desde que el Cuco cogió las riendas: “Desde que ha llegado José Ángel el equipo ha dado un paso adelante en resultados y en juego que les ha llevado a una situación más cómoda en la tabla. Todos los partidos tienen su dificultad”.

Liberto Beltrán, en el entrenamiento del Huesca esta mañana en la base aragonesa. / SD Huesca

Con respecto a las lesiones de Hugo Pérez y, en especial, de Óscar Sielva, pieza clave en el Huesca de Bolo, ha lanzado un mensaje de calma y de confianza en un plantel largo. “Han tenido molestias pero queda un entrenamiento. Lo valoraremos y veremos si pueden entrar en convocatoria o no. Todos los jugadores son importantes pero tenemos una plantilla amplia”, afirma.

Un once con pocos cambios en el Huesca

Por ello, pese a que la contundente derrota en El Alcoraz apuntaría a una revolución en el once, Bolo tiene muy claras sus preferencias y no piensa hacer grandes cambios. “Fue un resultado duro, lo aceptamos, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante. Algún cambio haremos, pero tenemos que valorar muchas cosas. Esto va de acertar y es lo que vamos a intentar, sin volvernos locos porque el equipo está trabajando bien”.

Aunque podrían verse algunas novedades significativas en la SD Huesca, sobre todo ante la posible falta de Sielva, el míster no quiere perder la cabeza a estas alturas del curso: “Hay jugadores que están llamando a la puerta para ser titulares, lo conseguirán y las cosas irán bien. Pero no hay que volverse loco. Tenemos que mantenernos en una línea de trabajo sin volvernos locos, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. A final de temporada veremos lo que conseguimos, pero solo quiero mirar al próximo partido y nada más”.