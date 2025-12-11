A por los puntos perdidos en León: la previa del Cultural Leonesa-SD Huesca

La SD Huesca quiere recuperar cuanto antes los puntos perdidos la pasada semana en El Alcoraz, cuando el Real Valladolid le goleó (1-4), y para ello deberá vencer este viernes a la Cultural Leonesa en León (20.30 horas). El conjunto oscense viaja a tierras castellanas con el doble objetivo de no encajar goles, mejorando la defensa, para que no vuelva a ocurrir como en la anterior jornada y, por otra parte, también debe mejorar notablemente la faceta ofensiva, ya que le cuesta mucho hacer goles, sobre todo a domicilio.

Aunque la enfermería del conjunto oscense estaba prácticamente despejada, con tan solo el delantero Diego Aznar que ya no jugará en toda la temporada por su grave lesión de rodilla, ahora hay que añadir a otro atacante, Samuel Ntamack, que se perderá los próximos partidos por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en el último partido. Además, el técnico vasco tendrá sumar las bajas de Óscar Sielva, que no ha entrenado ni ayer miércoles ni hoy jueves por molestias físicas, y de Hugo Pérez.

El entrenador, Jon Pérez 'Bolo', podría hacer un par de cambios, con respecto a los anteriores partidos en la alineación del equipo, tanto por la lesión de Sielva como por darle otro aire al equipo tras la derrota ante el Valladolid, dando entrada a jugadores diferentes a los habituales desde que él llegó al banquillo del equipo.

Francisco Portillo, antes de viajar con el conjunto azulgrana rumbo a León. / SD Huesca

De igual manera, en este encuentro tal vez podría haber algún cambio en el sistema de juego a desarrollar por parte del equipo azulgrana, para fortalecer más la defensa ante un rival que está en el mejor momento de la temporada. Por contra, en la pasada jornada el Huesca vio truncada su racha en casa al perder de forma muy clara ante el Valladolid en un mal partido.

Por su parte, la Cultural Leonesa podría dormir en puestos de fase de ascenso si es capaz de vencer este viernes en el estadio Reino de León, en el partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), a un Huesca que necesita escapar de la zona peligrosa.

Julio Alonso, en el último entrenamiento del Huesca antes de viajar a León. / SD Huesca

En caso de vencer, el equipo de José Ángel Ziganda se colocaría en sexta posición por encima del Burgos y remontaría a cinco equipos en la clasificación a la espera de los resultados del fin de semana. El choque medirá en los banquillos a dos técnicos criados y formados en la cantera del Athletic Club, Ziganda y Jon Pérez 'Bolo', aunque posteriormente con recorridos muy diferentes como entrenadores.

El conjunto leonés, que el 17 de diciembre recibirá al Levante en Copa del Rey, tiene las bajas por lesión de Rodri Suárez y Rubén Sobrino, junto a la de Eneko Satrústegui que, pese a haber iniciado el trabajo con toda la plantilla esta semana, todavía requerirá de un tiempo para adquirir el ritmo competitivo.

Sin embargo, Ziganda recupera en el lateral derecho a Iván Calero que se perdió el choque en Ipurua ante el Eibar (1-2) por un problema gripal, y podría recuperar su puesto como titular en detrimento del venezolano Víctor García como una de las escasas novedades que se presentan para afrontar el choque. La vuelta del centrocampista Javier Fernández 'Bicho' a la medular puede ser también otra de las alternativas del técnico culturalista e incluso el retorno de Jordi Mboula a la banda derecha.