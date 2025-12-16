El Alcoraz se viste de gala: la previa del SD Huesca-Atlético Osasuna

La SD Huesca se enfrenta este miércoles (19.00 horas) al Atlético Osasuna en los dieciseisavos de Copa del Rey. El Alcoraz recibe a un Primera División por tercer año consecutivo y lo hace con la ilusión de ver a su equipo pasar de ronda, tras dos temporadas en las que se quedó a las puertas contra rivales de la categoría de oro.

De hecho, el último encuentro entre los dos equipos, si bien fue en un amistoso de pretemporada, se saldó con victoria azulgrana en campo rival. Por ello, la afición altoaragonesa dará lo mejor de sí para apoyar al Huesca contra un equipo que viene de tumbar a otro club aragonés en la anterior ronda del torneo del KO, el CD Ebro. En aquel duelo, el conjunto arlequinado logró ponerles las cosas muy difíciles a los navarros, que encajaron hasta tres goles en el Ibercaja Estadio.

Aquella hazaña no fue de extrañar viniendo de un equipo con gran legado copero en los últimos años, como tampoco lo sería del Huesca. El conjunto azulgrana ya mandó al Rayo Vallecano a la prórroga hace dos temporadas y, en la pasada campaña contra todo un Betis, se mantuvo con opciones hasta el último minuto en el que una chilena de Soko invalidada por fuera de juego podría haber repetido la gesta.

Gustavo Albarracín y Willy Chatiliez, en el último entrenamiento del conjunto azulgrana antes del partido de Copa. / SD Huesca

En la previa, el técnico de la SD Huesca, Jon Pérez ‘Bolo’, ha definido como «un partido ilusionante» el encuentro y ha asegurado que su equipo tiene opciones: «Es una competición muy bonita, nos medimos a un equipo de Primera y, si hacemos las cosas bien, podemos pasar. Hay mucha ilusión puesta en este partido, habrá un buen ambiente y todos tenemos ganas de jugar un encuentro que es bonito para todos».

En su análisis, el míster ha subrayado la necesidad de minimizar errores, ser eficaces y «aprovechar las ocasiones», así como «ser solidarios, jugar con intensidad y salir bien en las transiciones» para llevarse el gato al agua. «Si hacemos todo eso, tendremos opciones», afirma.

Liberto Beltrán, en el último entrenamiento del conjunto azulgrana antes del partido de Copa. / SD Huesca

No obstante, aunque el pase a la siguiente eliminatoria es un objetivo soñado, los aragoneses no pueden perder de vista la Liga, donde el próximo compromiso será este sábado frente al Racing de Santander en un partido clave para seguir alejándose de los puestos de descenso. Por ello, Bolo introducirá varios cambios en el once casi con total seguridad, siendo Sergio Arribas, Manu Rico, Daniel Luna y Liberto Beltrán algunos de los nombres que podrían regresar a la titularidad.

El Osasuna, por su parte, con la ausencia de Boyomo, convocado por Camerún para la Copa África, presentará un once combinado con jugadores habituales con otros menos rodados, aunque necesitará un equipo competitivo para tratar de tumbar a un Huesca que se lo pondrá muy complicado en El Alcoraz.

El técnico del equipo pamplonés, Alessio Lisci, se ha deshecho en elogios hacia un Huesca que considera que ha mejorado desde el cambio de entrenador. «Es un equipo más ordenado. De hecho, ha dejado tres porterías a cero», señaló. Además, advierte del acierto del conjunto azulgrana a balón parado con la mención especial a Pulido como «un jugador muy, muy peligroso».