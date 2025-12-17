El Huesca solo cede ante Osasuna en la prórroga (2-4)

El Osasuna superó al Huesca en la prórroga (2-4) en dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un partido muy flojo de los dos equipos en la primera parte, que ganó en calidad en la continuación con la entrada de los titulares, y, aunque el equipo pamplonica pasó apuros ante un combativo y voluntarioso Huesca, al final se impuso la calidad del conjunto visitante.

Tras unos minutos iniciales de dominio del equipo oscense, que sorprendió al rival por su empuje, el Osasuna comenzó a apoderarse del balón en el centro del campo replegándose el conjunto azulgrana para defender su área antes las prisas de los osasunistas por meter cuanto antes un gol.

El Osasuna tuvo más posesión de balón pero no llegaba con peligro al área local ya que en los últimos metros se ahogaba, ante la presión y el marcaje férreo de los defensores azulgranas que estuvieron pendientes de su pares faltando velocidad y remate en los visitantes, ya que no conseguían rematar ni disparar a portería.

La primera parte, con muchos jugadores reservas, fue muy floja por parte de los dos equipos y sólo en alguna acción aislada llegaban a la portería contraria, con un disparo de Ro en el minuto tres que desbarató un defensa y con dos ocasiones por parte del Osasuna en los minutos 21 de García de Haro y en el 32 de Barja de cabeza, que salió junto al poste, pero sería en la jugada siguiente, dos minutos más tarde, cuando el Huesca se adelantaría en el marcador por medio de Luna.

El gol espoleó a los locales, que se crecieron, mientras que los visitantes quisieron reaccionar pero no pudieron ante el mayor empuje de los jugadores del Huesca, que superaban a sus oponentes en los duelos y en la segundas jugadas, llegando el gol del empate en el último instante de la primera mitad en una jugada bien elaborada por la banda derecha que logró rematar García de Haro.

Tras el descanso los dos equipos, sobre todo el Osasuna salieron con más empuje mostrándose más peligroso por la banda derecha con Becker que llegaba con facilidad al área local hundiendo al Huesca en su parcela aunque peor lo pasó en las contras que le hizo su rival ya que en el ataque posicional el Huesca se defendía bien.

Los cambios en los dos equipos dieron mejor resultado al Osasuna, con varios titulares sobre el campo y que pasó a tener el control del partido y a llegar con peligro a la portería de Martín como en el minuto que se plantó solo García de Haro pero este en el minuto 70 mandó alto el balón.

El partido ganó en calidad y en intensidad conforme pasaron los minutos sobre todo por parte del Osasuna que se volcó sobre el área oscense en busca de resolver la eliminatoria entrando en los minutos finales del tiempo reglamentario en una gran tensión por parte de todos hasta llegar a la prórroga.

En el primer tiempo de la prórroga el Osasuna se adueñó del partido dándole la vuelta al marcador otea vez con un gol de García de Haro en el minuto 95 pasando el partido a ejercer un control y a enfriar el encuentro el conjunto pamplonica, y el Huesca que buscó a la desesperada el empate que llegó en el minuto 106, al final de la primera parte, con el gol de Kortajarena.

La segunda parte de la prórroga fue de infarto con el Huesca muy valiente tanto a la hora de defender como de lanzarse al ataque pero en un saque de esquina en el minuto 111 Osambela anotó el 2-3, y posteriormente llegaría el 2-4 Budimir empujaría el balón al fondo de la portería.