El Huesca quiere tumbar al líder en El Alcoraz: la previa del SD Huesca-Racing de Santander

La SD Huesca afronta este sábado, en El Alcoraz (16.15 horas), un exigente compromiso ante el líder de la categoría, el Racing de Santander, con el objetivo de lograr una victoria que le permita mantenerse en la zona media de la clasificación. La empresa no se presenta sencilla por el buen momento del conjunto cántabro, aunque el equipo del Alto Aragón confía en hacer valer el fortín de su estadio, un factor al que se agarra para sacar adelante partidos de máxima exigencia.

El conjunto oscense llega a este encuentro tras caer eliminado en la Copa del Rey frente a Osasuna en un duelo intenso que se decidió en la segunda parte de la prórroga. No obstante, el desgaste físico no debería pasar factura, ya que los jugadores habituales disputaron menos de medio tiempo, y todas las miradas están ya puestas en Liga, principal objetivo de la temporada.

El choque ante el Racing tiene además un componente especial para el Huesca, que está obligado a sumar de tres para ganar tranquilidad en la clasificación. En la memoria colectiva sigue muy presente el partido de la pasada campaña frente al conjunto santanderino, una derrota marcada por las expulsiones y las lesiones que supuso algo más que la pérdida de los puntos, ya que el equipo entró en una dinámica negativa que le apartó de la lucha por el playoff de ascenso.

Javi Mier, en el entrenamietno del Huesca antes de recibir al Racing de Santander. / SD Huesca

En el apartado deportivo, no se esperan grandes novedades en el Huesca. Tal y como se pudo comprobar en el encuentro copero, el cuerpo técnico reservó a algunos de los habituales titulares hasta bien avanzado el partido, por lo que todo apunta a que repetirán los jugadores que vienen actuando con regularidad y que cuentan con la confianza del entrenador. Aun así, el técnico, Jon Pérez ‘Bolo’, ha señalado en la rueda de prensa previa que hay futbolistas con una importante carga de minutos y algunos golpes, por lo que esperará hasta el mismo sábado para decidir la alineación definitiva en función de su evolución tras el duelo de Copa.

Bolo apuesta por "ser fuertes en casa" pese a los dos últimos encuentros contando ambas competiciones en El Alcoraz. "Ahora ya ha pasado la Copa, que hemos disfrutado ya que es una competición muy bonita aunque es una lástima que no hayamos podido pasar, pero ahora toca volver a la Liga, que es lo que más importante, y tenemos que hacer las cosas bien para sacar adelante el partido que nos daría tres puntos más y una mayor tranquilidad", ha afirmado.

Óscar Sielva, en el entrenamietno del Huesca antes de recibir al Racing de Santander. / SD Huesca

Tras el desgaste físico del pasado miércoles con el partido de Copa del Rey ante el Osasuna, en el que hubo que jugar una prórroga, ahora todos los esfuerzos se centran en llegar bien al partido de este sábado ante el Racing. "Ahora hay que recuperarse bien físicamente para el partido de mañana y ver con qué jugadores podemos contar, que no lo sabremos hasta mañana, ya que podríamos correr algún riesgo sabiendo que vienen después semanas de descanso", ha apuntado.

Sobre el Racing de Santander ha indicado que es un gran equipo y que tendrá que hacer las cosas muy bien para sumar los tres puntos. "Ellos ya habrán disfrutado del pase de la Copa y ahora vendrán centrados en el partido de mañana, que querrán ganarlo porque tienen en mente volver a Primera División, tienen las cosas muy claras y vendrán a por nosotros". Para el míster, la clave para ganar en El Alcoraz está en "ser exigentes en defensa, jugar con rigor, ser muy fuertes y contar con el apoyo de la afición para que vea el rival que es difícil ganar en el Alcoraz", tal y como ha asegurado en la previa del encuentro.