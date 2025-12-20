La crónica del Huesca-Racing (1-1): Jorge Pulido acude al rescate

El Huesca y el Racing empataron a un gol en El Alcoraz en un partido intenso y con fases de juego para ambos equipos que jugaron a veces con riesgo y que no supieron aprovechar las pocas ocasiones que tuvieron. Empezó el partido más enchufado el Huesca, que tuvo varios acercamientos al área visitante. El Racing, poco a poco, se sacudió el dominio de los azulgranas. Sin remisión, el líder se apoderó totalmente del balón encerrando al Huesca en su área pero se empecinó en llegar con el balón en los pies hasta la portería local, y el equipo de Jon Pérez Bolo es experto en cerrarse y no dejar espacios, por lo que no concedió ninguna oportunidad clara.

El Huesca se sacudió el dominio del rival y tuvo varias llegadas al área rival con saques de esquina por la banda derecha que no crearon demasiado peligro para los defensores visitantes. Sin embargo, el primer gol fue del Racing en una acción rápida por la banda izquierda, que remató desde cerca Jeremy en el minuto 39, a pase de Mario.