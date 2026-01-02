El Huesca, ante la asignatura pendiente de sumar lejos de casa, en Castellón

El Huesca quiere dar la sorpresa este sábado en el estadio Castalia ante el Castellón (16.15 horas) y sumar tres puntos que le consoliden en la parte media de la tabla para no pasar apuros, consciente de que su talón de Aquiles es sumar puntos lejos de casa, algo primordial en una clasificación con escasas diferencias entre muchos equipos.

El conjunto oscense se ha propuesto en este inicio del año mejorar las prestaciones y sobre todo sumar puntos lejos de casa, todo lo contrario a lo que le ocurre en su feudo, El Alcoraz, donde saca los partidos con más facilidad.

En principio, para este encuentro el entrenador del Huesca, Jon Pérez 'Bolo', tiene a casi toda la plantilla disponible, porque los cetrocampistas Jordi Martín y Javi Mier ya tienen el alta médica y deportiva y, de este modo, podrían tener minutos en el partido de mañana tras muchos meses de baja por sus lesiones de rodilla y que no juegan desde la pasada temporada.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los delanteros centros Diego Aznar, que no jugará hasta la próxima temporada, y Samuel Ntamack, que tardará un par de semanas en volver a los terrenos de juego.

Hasta que lleguen nuevos fichajes no se espera que haya cambios en la alineación que ponga en juego el técnico del Huesca, que tiene un once inicial bastante definido y que podría seguir apostando por los mismos jugadores.

El capitán del equipo, Jorge Pulido, está en centro de todas las miradas y comentarios por el interés del Almería por contratar sus servicios.

Ni el entrenador, en la rueda de prensa de este viernes, ni el propio jugador han desmentido que se pueda ir al conjunto andaluz, aunque 'Bolo' ha confirmado que mañana jugará y después "se verá lo que pasa".

La probable alineación del Huesca podría estar formada por Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Alvarez, Portillo; Agel Pérez, Ojeda o Luna, y Enol.