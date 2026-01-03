El Huesca sigue de vacaciones

El Huesca no regresó a tiempo de las vacaciones y sufrió una dura derrota en el primer partido de 2026. El Castellón retomó la senda de la victoria al imponerse por 4-1 al equipo aragonés, al que desarboló en una espectacular primera mitad en la que marcó sus tres goles y que supo mantener en la segunda, pese a estar en inferioridad numérica el ultimo cuarto de partido. El choque se decantó pronto a favor del Castellón, tras una embarullada jugada en el área en la que el árbitro señaló penalti por una mano y Álex Calatrava Cala transformó y anotó el 1-0 cuando aún no se habían alcanzado los primeros diez minutos de juego.

El tanto no varió el guión del encuentro. El Castellón mantuvo una presión muy alta y mantuvo el dominio con autoridad, con un gran Cala que pudo marcar el segundo con un colocado disparo desde la frontal que lamió el poste. De nuevo a balón parado marcó el equipo orellut, tras una jugada ensayada en la que Ronaldo colgó el balón al segundo palo donde Brignani remató de volea al palo corto para marcar el 2-0. El conjunto oscense quedó noqueado ante un Castellón insaciable, que buscó el tercero y que pudo llegar tras una gran acción de Nabil que cedió atrás donde el disparo de Cala encontró una gran respuesta de Dani Jiménez, y entre el poste y el meta del Huesca evitaron a continuación el gol tras un doble remate de Camara.

El tercero era cuestión de tiempo y llegó tras una recuperación de Camara en la medular, que avanzó con gran potencia y su centro al segundo palo, tras dejarla pasar Cala, le llegó a Pablo Santiago que, completamente solo, marcó con un potente disparo cruzado. Reaccionó el equipo aragonés en los últimos minutos gracias a las internadas de Ángel por la banda derecha y por primera vez inquietó a su rival, primero con un ocasión de Enrich, que no aprovechó un error de la zaga local, y posteriormente fue Pulido el que probó fortuna con un potente disparo.

Tras el paso por lo vestuario, Bolo realizó de salida un par de cambios dando entrada a Carrillo y Dani Ojeda para buscar la reacción de lo suyos en el segundo tiempo. El Huesca logró primero nivelar el partido y luego recortar diferencias en una jugada a balón parado, tras una falta lateral que cabeceó Pulido, la sacó Matthys con una buena parada y Enrich cazó el rechace para recortar diferencias.

El Castellón pudo sentenciar a la contra en un mano a mano de Camara que remató alto y en la siguiente jugada fue expulsado el local Lucas Alcázar con más de veinte minutos por delante. Todo se puso a favor para que los aragoneses soñaran con la remontada, pero en una nueva contra el equipo local sentenció con un tanto de Gerenabarrena que dejó el choque visto para sentencia, y que deja al Castellón a un punto del ascenso directo.