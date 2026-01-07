Primer fichaje de la SD Huesca: el nigeriano Efe Aghama llega cedido desde el Cádiz

El nigeriano Efe Aghama (Edo, 2004) es nuevo jugador de la SD Huesca, club al que llega cedido desde el Cádiz hasta final de la presente temporada 2025-2026, según informó este miércoles la entidad aragonesa.

Se trata de un futbolista de banda que destaca por su velocidad y desequilibrio y que esta temporada debutó en LaLiga Hypermotion (Segunda División). Comenzó el curso en la AD Ceuta, donde tuvo un destacado papel que le llevó a ser traspasado al Cádiz CF.

En total, el jugador nigeriano, que ya se ha entrenado este miércoles con sus nuevos compañeros, ha disputado 16 partidos en lo que va de campeonato, entre Liga y Copa del Rey, y ha anotado un gol.

Aghama, que se desenvuelve especialmente por la banda izquierda, ocupa, por tanto, una de las posiciones que quería reforzar el club oscense.

Aún se esperan varios fichajes más, además de que se resuelva la situación del capitán, Jorge Pulido, quien, según parece, tiene un precontrato con el Almería -también en Segunda División- para las dos próximas temporadas.

El club no le deja salir si no abona la cláusula de rescisión, que es elevada, ya que estaría sobre los cuatro millones de euros.