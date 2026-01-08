SD HUESCA
Jorge Pulido se despide del Huesca: "No me he sentido valorado"
El central ha confirmado que da por finalizada su etapa como capitán del conjunto azulgrana y que ha firmado con el Almería para irse en junio a la espera de que ambos clubs negocien una posible salida en enero
Tras una semana marcada por la incertidumbre en la capital altoaragonesa, Jorge Pulido capitán de la SD Huesca, ha corroborado los rumores de su salida esta mañana en rueda de prensa. El central ha anunciado su "fin de ciclo" en El Alcoraz y ha confirmado que ha cerrado un acuerdo con el conjunto indálico: "He firmado el 1 de junio con el Almería".
En su comparecencia, el defensa ha explicado los motivos de su decisión y ha dejado claro que su salida responde a una cuestión de confianza y valoración personal y no a un aspecto puramente económico. "Cuando ha habido equipos de por medio, sí me he sentido valorado. Pero hasta ese momento, a nivel contractual, no me he sentido valorado. Y no hablo económicamente", asegura.
Sobre su decisión de dejar la SD Huesca, ha revelado Jorge Pulido que comunicó sus intenciones al club en octubre, pero la conversación no trascendió. Ahora, en Almería sí ha visto esa valoración que buscaba. "Me transmitió su confianza. Me transmitió desde el primer momento que quería contar conmigo dos años, fuese en Primera o en Segunda", afirma.
No obstante, explica, no ha sido una decisión fácil por su apego al club después de tantos años. "Por un lado, no sé si erróneamente por mi parte o no, sentí una cosa, pero por el otro lado sentí todo lo contrario. Y eso me ayudó a decidir", subraya. Además, lo ha meditado con su entorno antes de pronunciarse: "Consideré con todo mi pesar, con mi familia y con mi mujer, dar un paso al frente y decidir que era mi fin de ciclo en la SD Huesca".
Aunque el acuerdo con el Almería es efectivo a partir de junio, independientemente de que ascienda a Primera o no, el jugador ha abierto la puerta a una salida inminente en este mercado de invierno y ha presionado al club aragonés para que lo negocie con el andaluz, ya que no sabe si podrá mostrar el nivel que ha tenido hasta ahora: "Hay una propuesta económica en cuanto a mí, no sé si mucho o poco. El club sabrá. Si se ponen de acuerdo me iré y si no me quedaré. Si me quedó intentaré dar lo mejor de mí, pero no sé si veréis al Jorge Pulido que habéis visto hasta ahora".